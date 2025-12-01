¿Qué dice el PANI sobre el niño de 2 años que caminaba solo y fue atropellado en San Carlos?

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), de la región Huetar Norte, está al tanto de la situación del niño de 2 años que caminó solo aproximadamente un kilómetro y fue atropellado por un carro, lo que le provocó lesiones graves en la cabeza.

Esta situación la atienden desde la madrugada del sábado 29 de noviembre, cuando trascendió la situación.

En el PANI señalaron que no tienen antecedentes de atención con el niño o la familia.

“No hay antecedentes de intervención. Se refiere informe a la oficina local de Aguas Zarcas para continuar intervención psicosocial y legal”, señalaron en la oficina de prensa.

Papá de niño explica qué pudo haber ocurrido

Keylor Sánchez, de 42 años, papá del niño que deambuló solo a altas horas de la madrugada en Venecia de San Carlos, zona norte del país, explicó qué cree que ocurrió en su casa antes de que el menor saliera.

El pequeño habría caminado un kilómetro, aproximadamente, fue atropellado por el conductor de un pick up blanco y quedó herido en la calle. Un grupo de trabajadores que pasaba por la zona auxilió al niño.

Todos estos hechos ocurrieron pasadas las 2 a. m. de este sábado 29 de noviembre, una cámara grabó el momento del atropello del niño.

“Llego a mi casa tipo once de la noche, después de que salgo de laborar en mi trabajo, y lo encuentro dormido (se refiere al niño). Converso un rato con mi esposa y nos acostamos, nos dormimos profundamente. A las tres de la mañana mi esposa se levanta y me pregunta por el niño, nos percatamos de que el chiquito no está en el cuarto, salimos del cuarto y lo primero que vemos es que la puerta está abierta. Empezamos a buscarlo en los alrededores y se alertan a los familiares de nosotros”, señaló el papá.

Las declaraciones las dio en las afueras del hospital Nacional de Niños (HNN) a los colegas de Noticias Repretel.

“Suponemos que se despertó y me buscó”

Agregó que un pirata les informó que habían encontrado al niño. Ellos se fueron para la delegación de la Fuerza Pública y ahí les señalan que lo llevaron al hospital de San Carlos.

“Él (niño) siempre espera que yo llegue del trabajo; jugamos, brincamos en la cama, hasta que él se cansa y nos acostamos a dormir, no se levanta en toda la noche hasta el otro día en la mañana. Esa noche lo encontré dormido.

“Yo no me cobijo, anoche (viernes) me dio mucho frío, me cobijé de pies a cabeza, suponemos que él se despierta, me busca, no me encuentra, se sale del cuarto y empieza a buscarme en la casa. En otras ocasiones él había abierto la puerta, nosotros le habíamos puesto un picaporte, pero sinceramente llegué muy cansado, cerré la puerta y no lo puse, esa es una de las situaciones más posibles”, manifestó el papá.

Niño atropellado en Venecia de San Carlos permanece en coma inducido en el HNN. Fotografía: José Cordero (Jose Cordero)

Menor está con coma inducido

El pequeño permanece en un coma inducido en el Hospital Nacional de Niños (HNN) debido a los fuertes golpes que sufrió en la cabeza al ser atropellado por el conductor de un pick up blanco que se dio a la fuga y cuyo hecho quedó grabado.

“Es un menor que se encuentra en una condición sumamente crítica, estamos completando exámenes y va a permanecer en la sala de cuidados intensivos”, dijo el doctor Carlos Jiménez, director del Hospital de Niños.

Los médicos hacen todo lo posible para desinflamar los golpes que sufrió en la cabeza, para luego realizarle otros exámenes.

Misterioso y grave caso en Venecia de San Carlos al encontrar a un niño solo y golpeado . Foto: Archivo GN

OIJ de San Carlos abrió investigación

El OIJ de San Carlos abrió una investigación por este extraño caso.

De momento, los delitos que achacan son el de incumplimiento o abuso de patria potestad y lesiones culposas.

“Un pick up lo habría atropellado y se habría dado a la fuga; a raíz de esto, un vehículo pasa por el sector donde se encontraba el menor y hace el reporte al 9-1-1 indicando la situación”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

El pequeño fue llevado en primera instancia al Hospital de San Carlos y luego lo trasladaron al Hospital Nacional de Niños, en San José.

El reporte

La alerta de esta situación trascendió a las 3:21 a. m. de este sábado 29 de noviembre del 2025.

“Ingresa un reporte al sistema 911, se aborda a un niño de aproximadamente dos años, quien es víctima de múltiples traumas, se traslada al hospital de San Carlos, en una condición crítica”, señaló Alonso Rodríguez, de Cruz Roja.

En apariencia, una cuadrilla de trabajadores que pasaban en carro por la zona fueron los que vieron al inocente en medio de la oscuridad, generando un tremendo susto al verlo solo.

