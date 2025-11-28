Papá fue condenado por muerte de bebé de 2 meses tras revelaciones de la autopsia

El Tribunal Penal de San Carlos sentenció a un papá, de apellido Lúquez, a 35 años de ćarcel por la muerte de su hijo de dos meses.

La autopsia realizada al menor reveló que llevaba más de diez días sufriendo agresiones y falta de cuidados, situación que comprometió gravemente su salud.

El caso salió a la luz el 17 de mayo del 2023, cuando los padres llevaron al pequeño al hospital porque presentaba problemas respiratorios. En ese momento, los médicos detectaron lesiones que encendieron las alertas por un posible síndrome del niño agredido.

Debido a la gravedad de su estado, el bebé fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde lamentablemente falleció ese mismo día.

Según los jueces, el niño presentaba dificultades de lactancia y signos de desnutrición.

La pareja residía en Cedral de Ciudad Quesada. La madre era la encargada del cuidado del menor, ya que se encontraba con licencia de maternidad.

Los padres ya había sido condenados en un primer juicio, pero luego de apelar se ordenó un juicio nuevo. La madre del menor se sometió a un proceso abreviado y fue condenada a 27 años de cárcel.