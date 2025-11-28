Motociclista falleció al ser arrastrado por tráiler que en apariencia iba en reversa en Calle Blancos

Un fatal accidente cobró la vida de un motociclista la madrugada de este viernes 28 de noviembre.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 5:07 a. m. en Calle Blancos, en Goicoechea; esto ocurrió en una calle que sale de la ruta 32 para tomar por la nueva calle de Circunvalación.

El motociclista fue arrastrado varios metros por un tráiler, que, en apariencia, iba en reversa y cuyo conductor no se habría percatado de que la moto estaba justo atrás de él. Trascendió que se trata de un tráiler con placas salvadoreñas.

Motociclista murió al chocar contra las llantas traseras de un tráiler que retrocedía en una vía paralela cercana al edificio de Amazon en Calle Blancos. Fotografía: (Reiner /Cortesía)

Víctima aún sin identificar

En el sitio se mantienen las autoridades; de momento la víctima no ha sido identificada. En apariencia se trataría de un hombre que ronda la edad entre los 30 años y 40 años, señalaron las autoridades.

Hasta este miércoles 27 de noviembre contabilizaban 493 personas fallecidas por accidentes de tránsito.

