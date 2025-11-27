CNE eleva las alertas en estas zonas del país debido a llegada de nuevas lluvias y ráfagas de viento

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) elevó las alertas en distintas regiones del país, debido a que en las próximas horas se experimentaría un aumento de las lluvias y las ráfagas de viento.

Alejando Picado, presidente de la CNE, informó que la tarde de este jueves decidieron declarar alerta amarilla para la Zona Norte y el Caribe; así como alerta verde para el Valle Central y el Pacífico Norte.

“De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la influencia del empuje frío #4 va a traer más humedad para el país y se prevén ráfagas de vientos.

El empuje frío #4 estaría generando más lluvias y fuertes vientos. (Canva/Canva)

Según la información emitida, se esperan más lluvias en la Zona Norte y el Caribe, y en menor intensidad para el Valle Central”, destacó.

El presidente de la CNE indicó que la población debe mantenerse muy alerta ante esta situación, sobre todo las zonas que recientemente fueron afectadas por intensas lluvias.

“Solicitamos también a la población permanecer muy atenta ante el aumento de estas precipitaciones, ya que en algunas zonas del Caribe como Pococí, Siquirres, Limón o Matina ya se han registrado suelos saturados”.

Las autoridades hacen un llamado a las personas a que no expongan sus vidas cruzando zonas inundadas y a que tengan mucho cuidado ante las ráfagas de viento, pues estas pueden causar la caída de árboles, postes de luz, rótulos y otras estructuras.