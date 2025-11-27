Hija de Pecho de Rata estaría relacionada con homicidio de veinteañero en Cahuita

Un muchacho de apellido Rodríguez, de 20 años, es el joven que murió baleado en la paradisiaca zona de Cahuita, Talamanca, en el Caribe sur de Limón, la madrugada de este jueves 27 de noviembre.

La hija de Edwin López, alias Pecho de Rata, estaría relacionada con este hecho; el OIJ no ha aclarado de manera oficial qué fue lo que pasó.

Escenario del ataque

Una fuente judicial cercana al caso dijo que, al parecer, la situación ocurrió en una casa alquilada por Airbnb en Cahuita. Esta propiedad sería de una mujer de apellidos López Tyndall, de 30 años, hija de Pecho de Rata.

De momento, lo único que ha informado la oficina de prensa del OIJ es que en la casa se encontraban una mujer y un hombre. A ellos se les acercaron tres sujetos armados y encapuchados.

Cómo ocurrió la balacera

“El hombre que estaba en la vivienda se percata de que los tres sujetos intentaban ingresar a la vivienda; este los aborda con un arma de fuego y huyen del lugar. Sin embargo, a unos 25 metros de la vivienda queda fallecido uno de los sujetos, de apellido Rodríguez, quien presenta al menos tres impactos de bala, de estos dos en el pecho y uno en el glúteo”, dijeron en el OIJ.

Un detenido y arma decomisada

Además, minutos después las autoridades detuvieron a un sujeto de apellido Duarte; a él le decomisaron un arma AR-15 y un pasamontañas.

El OIJ se encuentra en el sitio con las investigaciones. La mujer y el hombre que se encontraban en la casa no resultaron heridos.

Hipótesis sin confirmar

Versiones no oficiales señalan que, en apariencia, se intentaba secuestrar a la hija de Pecho de Rata; no obstante, el OIJ afirma que consideran que se trataría de otro delito.

La Teja contactó a Andy Jack Sánchez, abogado de Pecho de Rata; quien dijo que se enteró de la situación por medios de comunicación, pues se encontraba en un juicio.

El ataque fue atendido por la Cruz Roja

A las 2:49 a. m. reportaron la muerte de un muchacho atacado a balazos. “Herido por arma de fuego, se atiende un hombre de 20 años con impactos de bala en el tórax, se confirma sin signos vitales en el lugar”, confirmaron en la Cruz Roja.

Una madrugada que comenzó tranquila en el Caribe sur terminó marcada por la sangre y el dolor para familia de muchacho de 25 años. Fotografía: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

Segundo homicidio en menos de media hora

Este homicidio ocurrió 27 minutos después de que las autoridades también recibieran la alerta de otro asesinato contra un muchacho de 18 años en Alajuelita. En el OIJ señalan que las armas de fuego son las herramientas más utilizadas para dejar dolor en las familias costarricenses. Los jóvenes menores de 29 años son quienes más mueren en manos de las bandas.

De momento, no hay personas detenidas por este hecho.

