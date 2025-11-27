Esto dice el sello discográfico que hizo el video musical en el que aparece Shaggy, supuesto líder narco

El sello discográfico detrás del video musical en el que aparece un hombre apellidado Quesada, alias Shaggy, quien es señalado como un líder narco en León XIII, se pronunció luego de que se diera a conocer la participación de este sujeto en dicho videoclip.

Se trata de la empresa Beyond Musical Company, la cual este miércoles publicó un comunicado de prensa para referirse a esta situación y aclarar puntos importantes.

“El videoclip no se trata específicamente de una representación a la violencia o acciones ilícitas, este video es un reflejo de la realidad que se vive en los barrios a nivel mundial y no es el primero ni el último que se ha hecho en la historia de la música urbana. Hemos visto grandes artistas interpretando este tipo de contenido y no por ello son señalados como delincuentes, los medios usaron el video clip para catapultar su noticia”.

El sello discográfico también señaló que los hechos narrados en el video musical son actuados y no acciones reales o ilegales.

“El video y la canción no tratan de ninguna amenaza ni de un mensaje como lo hicieron ver algunos medios de comunicación, fuimos específicos al principio del video tratándose de una obra artística y de entretenimiento”.

En cuanto a la participación de alias Shaggy y otras personas en el videoclip, la empresa no reveló mayores detalles, pero indicó que se dio en un contexto profesional.

“Shaggy” era una de las personas más buscadas por el OIJ durante los últimos tres años. (OIJ/Cortesía)

“La participación de terceros en el video se dio exclusivamente en un contexto profesional, durante una filmación abierta, ya que nuestro trabajo se centra únicamente en la música, el arte y la producción audiovisual”.

El video musical ganó notoriedad tras la detención de Quesada, quien aparece en dicha grabación y es identificable por sus tatuajes, especialmente por uno que tiene en el abdomen, que es el nombre de su hijo de 2 años, quien fue asesinado en un atentado ocurrido en el año 2022.

En dicho videoclip, Shaggy aparece con un pasamontañas y mostrando dos armas tipo mini uzi, además de una pistola dentro de la pantaloneta. Se desconoce si dichas armas eran falsas o reales.

Según el OIJ, a partir del 2021 Shaggy empezó a adueñarse de la banda de la que él formaba parte y que antes era liderada por un hombre apellidado Espinoza, alias Manzanita, quien fue detenido por el OIJ en el 2020.

La investigación señala que, al parecer, Shaggy ascendió a punta de fuego y sangre, pues habría asesinado a varios de sus propios compañeros para hacerse con el mando del grupo criminal.