OIJ revela el oscuro motivo por el que Shaggy habría ordenado desaparición de muchacha

Un oscuro motivo estaría detrás de la misteriosa desaparición de Tifany Montano Aragón, de quien no se sabe nada desde diciembre del 2022.

Un supuesto líder narco apellidado Quesada, alias Shaggy, habría ordenado la “desaparición” de esta joven vecina de Cinco Esquinas de Tibás, al parecer, motivado por una venganza.

Tifany Montano está desaparecida desde diciembre del 2022. Foto Facebook. (Faceb/Tifany Montano está desaparecida desde diciembre del 2022. Foto Facebook.)

Así lo reveló Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien explicó que el caso de Tifany se trataría de una desaparición forzada, que estaría vinculada con el homicidio del hermano de Shaggy, Maikel Camacho Meléndez, conocido como Mongo.

“De acuerdo a la investigación, este grupo creía que ella había dado información para que mataran al hermano de Shaggy, alias Mongo; esto fue en el año 2022.

“Bajo premisa abordaron a esta mujer, la privaron de libertad y nunca apareció más”, destacó Soto.

Shaggy fue detenido la mañana de este martes en el operativo del OIJ. (OIJ/Cortesía)

De acuerdo con el jerarca judicial, por este caso detuvieron anteriormente a unos sujetos que formaban parte del grupo de Shaggy; sin embargo, a la fecha no existe ni una pista de lo que, realmente, sucedió con Montano.

En cuanto al homicidio de Mongo, este ocurrió la madrugada del 3 de diciembre del 2022, dentro de una finca en Turrubares, donde, supuestamente, se realizaba una fiesta con varias personas.

Según las autoridades, a ese sitio habrían llegado varios sujetos que desataron una balacera, con la que acabaron con la vida de Camacho.

El OIJ realizó más de 30 allanamientos este martes para desmantelar la banda de Shaggy. Foto Alonso Teniorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Extraoficialmente, trascendió que, al parecer, Montano se encontraba en esa fiesta y se retiró del lugar poco antes del ataque, por lo que las sospechas de la banda se centraron en ella.

En ese violento hecho también perdieron la vida Luis Alpízar Solano, de 29 años, y Jason Moya Martínez, de 22; y una mujer identificada como Stephanie Valverde Aguilar, de 32 años.