Violento grupo de alias Shaggy estaría detrás de misteriosa desaparición de una joven

El violento grupo criminal liderado por un hombre apellidado Quesada, alias Shaggy, estaría detrás de la misteriosa desaparición de una joven de la que no se sabe nada desde el 2022.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante el operativo realizado la mañana de este martes para desmantelar la banda de Shaggy, quien a punta de violencia se adueñó del grupo que era liderado por alias Manzanita.

LEA MÁS: Esta la prueba que podría revelar qué sucedió con Karla, muchacha que desapareció tras ir a la pulpería

Este martes el OIJ realizó 30 allanamientos para desmantelar la banda de Shaggy. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Se trata de una muchacha identificada como Tiffany Montano Aragón, de quien no se sabe nada desde el 11 de diciembre del 2022.

“A esta agrupación se le relaciona con casos de robo agravado e incluso con la desaparición de una femenina ocurrida en el sector de Cinco Esquinas de Tibás, en el mes de diciembre del año 2022″, señaló el OIJ.

LEA MÁS: Sospechoso de robar carro escogió el peor lugar de todos para estacionarse

Trascendió que la desaparición de Montano se dio poco después de un triple homicidio ocurrido en Turrubares, en Alajuela, en el que fue asesinado Maikel Camacho Meléndez, hermano de alias Shaggy.

Alias Shaggy se adueño de la banda que era liderada por Manzanita. Foto OIJ. (OIJ/Cortesía)

Extraoficialmente, se habla de que la desaparición de Tiffany podría estar vinculada con ese hecho, pero esto no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.

LEA MÁS: Bomberos: investigación del incendio en bodegas Las Brisas será lenta por magnitud y destrucción total

En cuanto al operativo realizado para desmantelar a la banda de Shaggy, que consta de 30 allanamientos, de momento se han detenido a 9 personas, entre ellas Quesada.