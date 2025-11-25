Esta la prueba que podría revelar qué sucedió con Karla, muchacha que desapareció tras ir a la pulpería

El Ministerio Público reveló que está a la espera de una prueba que podría ser vital para determinar qué fue lo que realmente pasó con Karla Solano Bonilla, la joven 19 años que una noche salió de su casa, en Limón, para ir a la pulpería y nunca más regresó.

En respuesta a una consulta hecha por La Teja, la Fiscalía Adjunta de Limón informó que esa diligencia tiene que ver con la revisión de un teléfono celular decomisado anteriormente por las autoridades.

LEA MÁS: Un año sin Karla: ¿Qué pasó con jovencita que fue a la pulpería y nunca regresó?

“Actualmente se está a la espera de realizar la apertura telefónica, diligencia necesaria para avanzar con el caso 24-002223-0063-PE”, indicó la Fiscalía.

Aunque en su respuesta el Ministerio Público no detalla de quién sería ese celular, todo apunta a que este le pertenecía a un hombre apellidado Alvarado Zúñiga, vecino de que Karla y quien figura como el único investigado en la causa.

Karla Solano salió de su casa para ir a una pulpería y nunca regresó. (OIJ/Karla Solano salió de su casa para ir a una pulpería y nunca regresó.)

Alvarado es un sujeto de suma importancia para la investigación de las autoridades, pues este habría sido la última persona que vio a Karla el día en que desapareció, el sábado 23 de noviembre del 2024.

LEA MÁS: Supuesto violador trató de esconderse de policías de una forma insólita

Esto debido a que, según el video de varias cámaras de seguridad, Karla se subió al carro de Alvarado y luego de eso no se supo más de ella.

El sujeto fue detenido por el OIJ poco después de la desaparición y el surgimiento de estos videos, sin embargo, luego fue dejado en libertad y actualmente está cumpliendo medidas cautelares no privativas.

Karla fue vista subiéndose al carro de Alvarado. Foto: OIJ

LEA MÁS: Joven se habría aprovechado de adultos mayores a los que cuidaba para pagar su carrera universitaria

“En respuesta a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de Limón informó que, por los hechos de su interés, investiga a un hombre de apellidos Alvarado Zúñiga, quien cumple medidas cautelares no privativas de libertad, las cuales están vigentes hasta el 16 de enero del 2026″, señaló la Fiscalía.

Pese a que tras un año de investigación aún no se ha determinado qué pasó con Karla, sus seres queridos no pierden la esperanza de encontrarla con vida.