Joven se habría aprovechado de adultos mayores a los que cuidaba para pagar su carrera universitaria

Un muchacho de 22 años habría pagado parte de su carrera universitaria con el dinero que, en apariencia, le habría sustraído a una pareja de adultos mayores a los que él cuidaba.

Se trata de un joven apellidado Espinoza, quien este lunes fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso en dos causas por el presunto delito de estafa electrónica.

El muchacho fue capturado por los agentes judiciales en horas de la mañana tras un allanamiento a su vivienda, ubicada en Mercedes de Atenas, en Alajuela.

El joven sospechoso trabajó dos años en la casa de los ofendidos. Foto OIJ. (OIJ/El joven sospechoso trabajó dos años en la casa de los ofendidos. Foto OIJ.)

Según la Policía Judicial, la investigación por este caso se inició el pasado 6 de agosto cuando la ofendida se percató de un faltante de dinero en una de sus cuentas bancarias.

“A raíz de esta situación, la mujer se presentó a la entidad bancaria y logró determinar movimientos que, supuestamente, no habían sido realizados por ella”, detalló el OIJ.

Por medio de la investigación, la Policía Judicial logró determinar que esos movimientos, al parecer, fueron ejecutados por Espinoza, quien durante dos años trabajó en la casa de los afectados realizando labores de cuido.

Espinoza también habría comprado artículos para motocicleta. Foto OIJ. (OIJ/El joven sospechoso trabajó dos años en la casa de los ofendidos. Foto OIJ.)

Al parecer, el sospechoso, de alguna manera, habría conseguido la información necesaria para ingresar a la cuenta bancaria, de la cual, supuestamente, sustrajo alrededor de ¢4.400.000.

“En apariencia, habría usado el dinero para hacer compras en distintos comercios de productos como artículos de motocicleta, carnes, artículos para animales, ropa, calzado, pagos de instituciones tipo universidades, cadenas de oro, armas no letales y compras en plataforma en línea”, detalló el OIJ.