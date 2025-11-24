Sucesos

Impresionante: vea las fotos del incendio que afectó varias bodegas en Desamparados

Bomberos trabajarán durante 12 horas más en el sitio de la emergencia

Por Silvia Coto

Los bomberos siguen trabajando en las bodegas que se quemaron en la zona franca Las Brisas, en San Rafael Arriba de Desamparados, y esas labores podrían extenderse hasta 12 horas más.

Varios carros se quemaron. Fotos: Bomberos (Alonso Te/Foto: La Nación)

Aunque el fuego ya fue sofocado aún sigue saliendo humo que se puede observar a cientos de metros de distancia.

Una bodega del Grupo Q se vio terriblemente afectada (Alonso Te/Foto: La Nación)

Bomberos compartió fotos impresionantes de esta emergencia, que según informó el bombero Mauricio Montero afectó un área de unos 17.000 metros cuadrados.

El humo se observa a gran distancia (Alonso Teno/Foto: La Nación)

En una de las bodegas había 1.000 estañones de aceites, llantas, motos y otros materiales muy inflamables.

Incendio en bodegas en Desamparados
Incendio en bodegas en Desamparados (bomberos/cortesía)
Incendio en bodegas en Desamparados
Incendio en bodegas en Desamparados (bomberos/cortesía)

Los bomberos están investigando las causas del incendio.

Incendio en bodegas en Desamparados
Incendio en bodegas en Desamparados (bomberos/cortesía)
Incendio en bodegas en Desamparados
Incendio en bodegas en Desamparados (bomberos/cortesía)
