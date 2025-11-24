Paseo termina en tragedia: joven fallece atacado por su perro

Un joven de 29 años, de apellido Norman, falleció la noche del domingo luego de ser atacado por su propio perro en Cieneguita de Limón, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El perro atacó a su dueño. Creada con Gemini IA (cortesía/cortesía)

Según las primeras investigaciones, el hombre salió a pasear al animal, un perro de raza pitbull, cuando por razones que aún se investigan el animal lo agredió, ocasionándole varias heridas.

Las heridas fueron en brazos, cuello y en el tórax. Los vecinos fueron quienes alertaron a los cuerpos de emergencia al verlo herido en la calle.

El joven fue trasladado de inmediato al hospital Tony Facio en condición crítica. Pese al esfuerzo del personal médico, falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones.

Los agentes del OIJ se presentaron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar qué pudo detonar el ataque.