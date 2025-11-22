Joven regresó de EE. UU., donde buscaba un futuro para ambos, al enterarse de la muerte de su novia atropellada

Briyeth Ivonne Barria Campos, de 18 años, es la muchacha que perdió la vida al ser atropellada por un carro sobre la carretera Interamericana Sur.

Marlen Campos, mamá de la muchacha, conversó, brevemente, con La Teja, este sábado 22 de noviembre, mientras iba camino a recoger el cuerpo de su hija en el Complejo de Ciencias Forenses, en San Joaquín de Flores, Heredia.

Afirmó que a su hija le quedaron pendientes muchos sueños, entre estos retomar el estudio, luego de que hace dos años obtuviera el bachillerato, y además viajar a Colombia.

Agregó que hacía unos meses vivía en unión libre con el novio, y él se había ido a Estados Unidos a trabajar en busca de un mejor futuro para ambos; sin embargo, se devolvió al enterarse de la tragedia.

Briyeth Ivonne Barria Campos, de 18 años, es la muchacha que perdió la vida al ser atropellada por un carro sobre la carretera Interamericana Sur. Foto: Liceo Las Mercedes (Liceo Las Mercedes/Liceo Las Mercedes)

“Ella vivía con el novio hace varios meses; él se había ido para Estados Unidos a trabajar. Él ya llegó aquí (Costa Rica), me dijo la consuegra que aterrizó”, detalló la mamá, en medio de su dolor por la pérdida.

La última vez que vio, físicamente, a su hija fue el domingo 16 de noviembre anterior, cuando estuvieron en el funeral de una amiga de la familia, quien también falleció a consecuencia de un accidente de tránsito.

Liceo lamentó muerte de muchacha

El Liceo Las Mercedes de Pérez Zeledón lamentó la muerte de una de sus egresadas.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos. Su vida fue una bendición y su memoria será un refugio de amor y fortaleza”, señalaron.

Ella iba a cumplir 19 años el próximo 3 de diciembre.

La fatalidad fue reportada a las 9:33 a. m., de este viernes 21 de noviembre, en Las Mercedes de Cajón, en Pérez Zeledón.

La Cruz Roja señaló que la víctima sufrió fuertes golpes y fue declarada sin vida en el sitio.

Una muchacha de apellidos Barria Campos, de 18 años, perdió la vida al ser atropellada por un carro sobre la carretera Interamericana Sur. Foto: Tomada de PZ Noticias (Tomada de PZ Noticias /Tomada de PZ Noticias)

LEA MÁS: Mujer habría financiado a prestamistas gota a gota que aterrorizaban a clientes con fotos de personas decapitadas

Las causas que mediaron en esta tragedia no han trascendido; las autoridades de Tránsito y el OIJ se hicieron cargo de la escena.

Las autoridades insisten en respetar los límites de velocidad para evitar más dolor en las familias.

LEA MÁS: Don Toño no pudo celebrar su cumpleaños, pero ese mismo día sus seres queridos reciben esperanzadora noticia

LEA MÁS: Banda encerraba a víctimas en la cajuela para robarles el carro

Hasta este 21 de noviembre se contabilizaban 485 personas fallecidas por accidentes en carretera. De ese total, 49 tenían edades entre los 11 y 20 años.