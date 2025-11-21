Banda encerraba a víctimas en la cajuela para robarles el carro

Dos mujeres y un hombre son sospechosos de conformar una banda dedicada al robo de carros mediante el bajonazo.

La manera de operar era amenazando a las víctimas con arma de fuego. Luego las obligaban a entrar a las cajuelas de los vehículos y se las llevaban a dar un “paseo” antes de dejarlas abandonadas en la calle.

Este caso es investigado por el OIJ de Heredia, cuyos agentes realizaron tres allanamientos en Guápiles, dos en el centro de este distrito y el último en La Colonia.

No descartan que haya más personas involucradas en esta organización criminal.

Además de robo de carros, se les investiga por privación de libertad y abuso sexual, señaló Juan Pablo Chacón, agente del OIJ de Heredia.

LEA MÁS: Joven madre dio a luz en su casa; bebé está bien, pero ella permanece en condición crítica

Dos mujeres y un hombre son sospechosos de conformar una banda dedicada al robo de carros mediante el bajonazo; también se les investiga por privación de libertad y abuso sexual. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El hecho más reciente ocurrió este sábado 15 de noviembre, en el mirador Los Cartagos, en Vara Blanca de Heredia.

“Dos hombres y dos mujeres se encontraban dentro del vehículo cuando llegaron los sospechosos a bordo de otro carro; los amenazan con armas de fuego, introducen a los dos hombres en la cajuela del carro y a las dos mujeres las dejan en los asientos traseros, custodiadas por uno de los sospechosos, y se los llevan”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Dos mujeres y un hombre son sospechosos de conformar una banda dedicada al robo de carros mediante el bajonazo; también se les investiga por privación de libertad y abuso sexual. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

LEA MÁS: Sobrino de Cupido, querido vendedor de flores, revela la verdad detrás del atroz homicidio de su tío

A las mujeres las dejaron abandonadas en La Virgen de Sarapiquí y a los hombres en San Miguel de Sarapiquí, allí les robaron el vehículo.

“Este carro fue encontrado en uno de los allanamientos en La Colonia de Guápiles”, indicaron las autoridades judiciales.

La madrugada de este jueves 20 de noviembre, la Fuerza Pública detuvo a las dos mujeres y al hombre sospechosos de un asalto a un conductor de plataformas. El OIJ determinó que eran los mismos involucrados en esta banda y de momento son los únicos detenidos.

LEA MÁS: Violento homicidio: víctima recibe al menos 15 balazos cerca de una panadería en Santa Bárbara de Heredia

Dos mujeres y un hombre son sospechosos de conformar una banda dedicada al robo de carros mediante el bajonazo; también se les investiga por privación de libertad y abuso sexual. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Robaron otro carro que no aparece

El primer hecho con el que los relacionan ocurrió el 31 de octubre, cuando los ofendidos se encontraban estacionados en la vía pública en San Rafael de Heredia.

“Los amenazaron con armas de fuego, los introdujeron en la cajuela del propio carro y se los llevaron hasta Guápiles. Los mantuvieron por dos horas ahí y posteriormente los abandonaron en San Rafael de Heredia”, indicaron los investigadores.

Se robaron el carro y este no ha aparecido.