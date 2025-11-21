Violento homicidio: víctima recibe al menos 15 balazos cerca de una panadería en Santa Bárbara de Heredia

Una ráfaga de balazos alarmó a los vecinos de San Juan de Santa Bárbara, en Heredia, la mañana de este viernes, y cuando salieron de sus casas encontraron a un hombre sin vida.

La víctima, de aproximadamente 35 años, quedó sin vida al costado oeste de la plaza de fútbol, cerca de una panadería.

Él habría recibido unos 15 balazos, según señalaron en la Cruz Roja.

“Se informa de persona herida por arma de fuego, en la escena un hombre de aproximadamente 35 años sin vida”, señalaron en la Cruz Roja.

Este ataque fue reportado a las 6:41 a. m.

Al sitio llegaron agentes del OIJ, quienes se encargaron de levantar evidencias y el cuerpo de la víctima. De momento no hay detenidos por este violento hecho.