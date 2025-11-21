Sucesos

Violento homicidio: víctima recibe al menos 15 balazos cerca de una panadería en Santa Bárbara de Heredia

El violento hecho se dio al costado de una plaza de fútbol, cerca de una panadería

Por Alejandra Morales

Una ráfaga de balazos alarmó a los vecinos de San Juan de Santa Bárbara, en Heredia, la mañana de este viernes, y cuando salieron de sus casas encontraron a un hombre sin vida.

La víctima, de aproximadamente 35 años, quedó sin vida al costado oeste de la plaza de fútbol, cerca de una panadería.

Él habría recibido unos 15 balazos, según señalaron en la Cruz Roja.

Asesinan a un hombre de aproximadamente 15 balazos en San Juan de Santa Bárbara, Heredia, el viernes 21 de noviembre del 2025. Foto: ANI
Asesinan a un hombre de aproximadamente 15 balazos en San Juan de Santa Bárbara, Heredia, el viernes 21 de noviembre del 2025. Foto: ANI (ANI/ANI)

“Se informa de persona herida por arma de fuego, en la escena un hombre de aproximadamente 35 años sin vida”, señalaron en la Cruz Roja.

Este ataque fue reportado a las 6:41 a. m.

Al sitio llegaron agentes del OIJ, quienes se encargaron de levantar evidencias y el cuerpo de la víctima. De momento no hay detenidos por este violento hecho.

homicidio en Santa Bárbara de Herediamatan a hombre de 15 balazoshomicidio cerca de panadería en Santa Bárbara
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

