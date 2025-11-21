Joven de 18 años es atacado a balazos cuando se encontraba dentro de carro en Cartago

El interior de un carro se convirtió en la escena de un sangriento crimen, luego de que unos sicarios atacaron a balazos a un joven que se encontraba dentro de dicho vehículo.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que el muchacho sobrevivió de milagro al despiadado ataque.

De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos ocurrieron minutos antes de las 3 a.m. de este viernes 21 de noviembre, en el sector de Vista Hermosa, en San Rafael de Oreamuno, en Cartago.

El joven fue trasladado en condición crítica al hospital de Cartago. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

En cuanto a la víctima, fue identificada como un muchacho apellidado Amaya, de 18 años.

“En apariencia este hombre se encontraba dentro de un vehículo cuando desde una motocicleta le dispararon en varias ocasiones, impactándolo en el estómago”, detalló el OIJ.

Tras el atroz ataque, Amaya fue atendido por personal de la Cruz Roja, el cual lo trasladó en condición crítica al Hospital Max Peralta de Cartago.

De momento, la Policía Judicial no ha determinado el móvil detrás del ataque, pero por cómo se dieron los hechos no se descarta que pudiera tratarse de un aparente ajuste de cuentas.