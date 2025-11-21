Sucesos

OIJ revela cómo ocurrió el aterrador ataque armado que cobró la vida de joven de 15 años

La Policía Judicial informó que, en ese mismo ataque, varias personas resultaron heridas

Por Adrián Galeano Calvo

La provincia de Puntarenas fue escenario de una aterradora balacera la noche de este jueves, la cual cobró la vida de un menor de edad y dejó a varias personas heridas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el ataque armado ocurrió a eso de las 7:15 p.m. en el sector de Bella Vista de Puntarenas.

En cuanto a la víctima mortal, la Policía Judicial reveló que se trató de un joven de 15 años, quien falleció en un centro médico.

Con respecto a la balacera, según el OIJ, esta fue cometida por varios sujetos, quienes dirigieron sus disparos hacia un grupo de personas.

carro OIJ morguera
El menor falleció pocos minutos después en un centro médico.

“Al parecer, varias personas se encontraban en vía pública, incluyendo a un menor de 15 años, cuando, al parecer, llegaron cuatro sujetos, quienes les dispararon en varias ocasiones, impactando al menor en una ocasión en el pecho”, detalló el OIJ.

El joven fue trasladado de urgencia a un centro médico de la zona, donde pocos minutos después fue declarado como fallecido.

El OIJ informó que en el ataque también resultaron varias personas heridas, preliminarmente se habla de al menos cuatro, pero podrían ser más, pues algunas fueron trasladadas en ambulancias y otras en vehículos particulares.

De momento, el trabajo de los investigadores está enfocado en dar con el paradero de los sicarios y determinar si el ataque iba dirigido hacia el menor de edad o si más bien iba dirigido a alguna de las otras personas que estaban reunidas en ese sitio.

