TEC recibe tercer correo con amenazas y pide colaboración para avanzar en la investigación

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) informó este jueves que recibió un tercer correo con amenazas de tiroteo, situación que mantiene en alerta a la institución desde el pasado viernes.

Según comunicó el centro universitario, este nuevo mensaje fue remitido de inmediato al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para ampliar la denuncia y fortalecer las indagaciones.

Las amenazas de tiroteo han provocado gran preocupación (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El TEC reiteró el llamado a toda la comunidad institucional y a la población en general para que compartan cualquier información por mínima que parezca que pueda estar relacionada con estos correos.

Las autoridades judiciales reciben reportes al 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645, y garantizan que toda información será tratada con absoluta confidencialidad.

La institución insistió en la importancia de que estudiantes, docentes y personal administrativo sigan atentamente las recomendaciones diarias de la Comisión de Emergencias Institucional, disponibles en los canales oficiales del TEC.

“Su colaboración puede ser determinante para esclarecer los hechos”, señaló el comunicado.

Días atrás, los campus de las distintas sedes tuvieron que ser evacuados como medida de protección, además se suspendieron varias actividades y tomaron todas las medidas necesarias para proteger a los estudiantes y sus profesores.