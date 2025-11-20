Sucesos

Joven de 18 años es la víctima de mortal ataque a balazos en Alajuelita

La víctima, un muchacho de 18 años, fue atacada mientras caminaba por la calle

Por Silvia Coto
El hombre fue asesinado a balazos en Alajuelita. (Silvia Coto)

Un joven de apenas 18 años es la víctima del homicidio en la urbanización Tiribí, en Alajuelita.

El ataque ocurrió este miércoles alrededor de las 5:30 p.m., cuando la víctima, identificada como de apellido Ugarte, se encontraba en la calle. Según las primeras versiones, los dos hombres pasaron cerca del joven y abrieron fuego contra él. Los vecinos, alarmados por los disparos, alertaron de inmediato a las autoridades.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, el joven ya no presentaba signos de vida y fue declarado fallecido en la escena.

La sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Por ahora no hay reportes de detenciones relacionadas con el caso, ni se ha informado sobre un posible móvil.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

