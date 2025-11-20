Joven de 18 años es la víctima de mortal ataque a balazos en Alajuelita

El hombre fue asesinado a balazos en Alajuelita. (Silvia Coto)

Un joven de apenas 18 años es la víctima del homicidio en la urbanización Tiribí, en Alajuelita.

El ataque ocurrió este miércoles alrededor de las 5:30 p.m., cuando la víctima, identificada como de apellido Ugarte, se encontraba en la calle. Según las primeras versiones, los dos hombres pasaron cerca del joven y abrieron fuego contra él. Los vecinos, alarmados por los disparos, alertaron de inmediato a las autoridades.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, el joven ya no presentaba signos de vida y fue declarado fallecido en la escena.

La sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Por ahora no hay reportes de detenciones relacionadas con el caso, ni se ha informado sobre un posible móvil.