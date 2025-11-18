Papá de joven que murió en accidente en que carro se partió en dos sospecha qué causó la tragedia

Don Marcos Amador cree saber qué fue lo que provocó el mortal accidente en el que su hijo, Wilfredo Amador, de 18 años, perdió la vida. Ese día, el carro en el que viajaba se partió en dos tras chocar contra un pick up.

El fatal choque ocurrió la mañana del pasado domingo en el sector de Tres Perlas, en Santa Rosa de Pocosol, cuando Wilfredo se dirigía hacia la casa de sus papás, pues ese día habían planeado un paseo a unas piscinas.

LEA MÁS: Carro queda partido en dos tras brutal choque y una persona pierde la vida

Amador contó que él se enteró de forma inmediata de la muerte de su hijo y cuando llegó a la escena del accidente vio varias cosas que le hacen pensar que el choque se dio por una falla del carro de Wilfredo.

Wilfredo Amador, de 18 años, murió en el violento choque. Foto Facebook. (Facebook/Wilfredo Amador, de 18 años, murió en el violento choque. Foto Facebook.)

“Yo vi que una de las llantas de adelante se explotó, luego anduve averiguando y concluí que él perdió el control y el carro se le fue derrapado hasta chocar con el otro carro”, detalló Amador.

El trágico accidente se hizo viral en redes sociales por las impresionantes imágenes que dejó, pues el carro de Amador se partió a la mitad tras el impacto.

LEA MÁS: Joven de la UCR que murió ahogada estaba a punto de alcanzar el sueño que la mantuvo lejos de su familia

Carro recién comprado

Según don Marcos, su hijo se encontraba muy contento e ilusionado, pues tenía muy poco de haber comprado el carro en el que terminó perdiendo la vida.

“El carro él lo había comprado hace 22 días, mi hijo sí sabía manejar, pero no tenía un carrito propio.

Un aparatoso choque entre dos carros dejó uno de estos partido en pedazos y cobró la vida de una persona. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

“Imagínese la alegría que tenía de poder comprarse su carrito. Es algo tan injusto, porque él apenas estaba empezando a vivir. Era un muchacho que la pulseaba, que estaba saliendo adelante, en cambio personas que andan haciendo daño ahí están”, dijo el padre.

LEA MÁS: Estos detalles confirman que bebé abandonado en basurero de Hatillo nació en un hospital días antes

El mortal accidente dejó a la familia de Wilfredo devastada, pues aún no pueden creer la triste forma en la que terminó su corta vida.

“Es algo muy duro para nosotros, es un vacío muy grande que se siente en la familia. Siempre lo vamos a recordar como un muchacho muy alegre, nunca se le veía enojado”.