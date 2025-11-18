Joven de la UCR que murió ahogada estaba a punto de alcanzar el sueño que la mantuvo lejos de su familia

Nazareth Marín Cascante, de 22 años, la estudiante de la UCR que murió ahogada en una poza en Las Cavernas, en Guácimo de Limón, estaba a punto de cumplir un sueño que la mantuvo lejos físicamente de su familia y por el que se esforzaba cada día.

Ella se iba a graduar como contadora el próximo año, luego de vivir y estudiar por tres años en el recinto de Guápiles.

La joven era oriunda de Santa Elena de San Vito, en la zona sur del país, pero su familia se había establecido en La Tabla de Río Cuarto.

“Tenía beca completa de la universidad, le daban el hospedaje y todo”, manifestó Albán Martínez, papá de crianza de la universitaria.

LEA MÁS: Ella es la joven universitaria que falleció trágicamente dentro de poza en Guácimo

Nazareth Marín era estudiante de la UCR en la sede de Guácimo. Foto Facebook. (Facebook/Nazareth Marín era estudiante de la UCR en la sede de Guácimo. Foto Facebook.)

Estaba en los últimos exámenes y por eso fue a la poza

Nazareth murió la tarde del domingo 16 de noviembre en un accidente acuático. Ella estaba en los últimos exámenes y por eso se fue a disfrutar con los compañeros.

Don Albán mencionó que su esposa, Nery Cascante, mantenía constante comunicación con Nazareth, pero ese domingo, cerca de las dos de la tarde, no volvió a responder los mensajes y esto los preocupó; luego se enteraron de la tragedia.

LEA MÁS: Papá que esperaba a hijo para ir a piscinas en familia se dio cuenta de su muerte de la peor forma

“Ella nunca iba a esa poza, pero estaba en los últimos días de los exámenes y se fue con los compañeros, pasó la tragedia, fueron los propios compañeros los que nos avisaron”, expresó este padre.

En medio del dolor, conservan el recuerdo de que fue una muchacha llena de valores y que amaba por encima de todo a la mamá.

“Mi esposa es muy luchadora y todo lo hace por sus hijos, ella está tranquila porque tuvo a Nazareth por veintidós años y esperábamos más, pero fue la voluntad de Dios (se refiere al fallecimiento).

“Ella siempre le decía a mi esposa: ‘Mamita, ya casi me gradúo, voy a trabajar y la voy a tener como una reina’. Siempre pensaba en su mamá”.

LEA MÁS: Estos detalles confirman que bebé abandonado en basurero de Hatillo nació en un hospital días antes

Otro de los recuerdos que le quedan es verla cómo siempre buscaba la unión familiar y hasta ir a comer un helado la hacía feliz.

La familia ha recibido mucho cariño por parte de personas que conocieron a Nazareth y de muchas formas le han expresado la solidaridad.

La universitaria será despedida en San Vito, de donde era oriunda, y la familia agradece todo el cariño.

Universidad lamentó muerte de estudiante

La Universidad de Costa Rica (UCR) utilizó su cuenta de Facebook para publicar un mensaje en honor a la joven.

“El Recinto de Guápiles, Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra estudiante Nazareth Marín Cascante, de la carrera de Contaduría Pública. “Nos unimos en solidaridad con su familia, amistades y seres queridos en este difícil momento”.

A esas palabras se unió la Asociación de Estudiantes del Recinto de Guápiles, que también usó sus redes sociales para publicar un sentido mensaje.

“Su calidez como amiga, compañera y persona dejó una huella en quienes tuvimos el privilegio de conocerla. Hoy nos unimos con profundo pesar al sentir de su familia, amistades y seres queridos; compartimos el inmenso vacío que deja su partida. Recordaremos su memoria por siempre con mucho cariño”.

La tragedia ocurrió pasadas las 5:30 p. m. de este domingo en Guácimo de Limón.

En lo que llevamos de este 2025 han muerto 115 personas en accidentes acuáticos; del total, 39 han sido en ríos, 44 en playas, 9 en piscinas y otros 23 casos también han sido atendidos por la Cruz Roja.