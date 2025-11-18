Estos detalles confirman que bebé abandonado en basurero de Hatillo nació en un hospital días antes

El bebé hallado con vida en un basurero en Hatillo, San José, nació días antes en un hospital, según lo confirman las primeras investigaciones del OIJ.

“De acuerdo con el parte médico de la atención que recibió el menor, este nació por parto completo; es decir, el nacimiento tuvo que haber ocurrido en un centro hospitalario, pues el niño portaba pañal. Asimismo, tenía la prensa que se coloca cuando cortan el cordón umbilical, y se determinó que le habían realizado la prueba de tamizaje”, señalaron las autoridades judiciales.

Este lamentable hecho es investigado por los agentes de la Sección de Delitos Contra la Integridad Física y Tránsito y piden ayuda para identificar a la madre del bebé.

En un basurero en Hatillo dejaron al bebé abandonado, tenía entre 5 y 7 días de nacido, andaba con este mameluco, si reconoce la ropa llame al 800 8000 645.

Esta era la ropa que andaba el bebé, si usted la reconoce llame al 800 8000 645 del OIJ. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Así estaba la ropa del pequeño, toda sucia cuando lo encontraron, el OIJ busca a la mamá de la criatura. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El inocente fue rescatado la mañana del miércoles 12 de noviembre anterior, por el oficial de la Fuerza Pública, Francisco Quirós Campos, quien tras recibir la alerta no dudó en bajar el guindo en el que estaba el pequeño, cerca de una quebrada, y ponérselo en su pecho, dentro de su ropa, para darle calor humano.

Según la información que se ha obtenido hasta el momento, este niño podría tener entre cinco y siete días de nacido al momento en que fue encontrado.

En este basurero fue donde encontraron al recién nacido. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Cuando el menor fue rescatado, llevaba un mameluco blanco con estampado de dibujos en celeste y amarillo; si usted reconoce esta ropa, es importante que se contacte con la policía judicial.

Usted puede aportar información que ayude a la identificación de la madre del niño a la línea 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial (CICO) del OIJ.