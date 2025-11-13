A policías que rescataron a bebé abandonada en basurero de Hatillo les dieron un histórico reconocimiento

Francisco Quirós Campos, el oficial de la Fuerza Pública que corrió y alzó al recién nacido abandonado en un basurero en Hatillo, recibió la medalla Cruz de Oro al Valor y Honor.

Esta medalla también la recibieron sus compañeros Alexander Navarro Mora, Maritza Martínez Pérez, Luis Madrigal Morales y Hugo Salas Agüero.

El reconocimiento lo recibieron horas después del hallazgo del bebé, este miércoles 12 de noviembre.

LEA MÁS: Policía cuenta lo que sintió al rescatar a bebé recién nacido abandonado en basurero en Hatillo

El Policía Francisco Quirós Campos Cruz y sus compañeros Alexander Navarro Mora, Maritza Martínez Pérez, Luis Madrigal Morales y Hugo Salas Agüero recibieron la medalla Cruz de Oro al Valor Honor por rescatar a recién nacido en basurero en Hatillo. Foto: MSP (MSP/MSP)

“Solo lo acogí en mi pecho”: el gesto que salvó una vida

El hallazgo se efectuó gracias al aviso de un ciudadano que, al ver a una patrulla de la Fuerza Pública, aseguró escuchar el llanto de un bebé.

Los oficiales acudieron al basurero clandestino y, en efecto, escucharon al menor de edad. Quirós corrió hasta llegar al inocente y darle calor humano.

LEA MÁS: Policía cuenta lo que sintió al rescatar a bebé recién nacido abandonado en basurero en Hatillo

El Policía Francisco Quirós Campos Cruz y sus compañeros Alexander Navarro Mora, Maritza Martínez Pérez, Luis Madrigal Morales y Hugo Salas Agüero recibieron la medalla Cruz de Oro al Valor Honor por rescatar a recién nacido en basurero en Hatillo. Foto: MSP (MSP/MSP)

LEA MÁS: Dueño de granja avícola fue ejecutado dentro de su empresa; OIJ busca pistas para esclarecer el brutal crimen

“No lo pensé dos veces al saber que había una vida en juego. Solo lo acogí en mi pecho, pues se sentía muy frío”, dijo Quirós.

Este caso está en manos del OIJ, para tratar de dar con los responsables de este triste hecho.