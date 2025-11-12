Policía cuenta lo que sintió al rescatar a bebé recién nacido abandonado en basurero en Hatillo

Francisco Quirós Campos. 16 años de servicio en la Fuerza Pública hasta lloró por el bebé. Foto: MSP (MSP/Cortesia)

En el rescate de un bebé recién nacido abandonado en un basurero clandestino en Hatillo 4, el instinto de un padre y el compromiso de un policía permitió ponerlo a salvo a tiempo.

El protagonista de este caso es Francisco Antonio Quirós Campos, oficial de la Fuerza Pública con 16 años de servicio, quien no dudó en arriesgarse para salvar la vida del pequeño.

“Me tiré al guindo cuando el compañero me dijo que estaba ahí. El bebé estaba en una alcantarilla, lloraba, estaba mojado y frío. Me da mucho coraje… hay gente que lucha por tener un hijo y una persona que puede, lo tira”, relató Quirós con evidente emoción.

Los oficiales llevaron al bebé a la clínica (cortesía/Cortesia)

El oficial contó que se encontraba patrullando en Sagrada Familia cuando escuchó el reporte radial de sus compañeros en Hatillo, quienes mencionaban haber oído el llanto de un bebé proveniente de un basurero de difícil acceso.

“Sin pensarlo dos veces, me fui a ver quién podía ayudar, porque soy papá, y ese sentimiento no se lo quita nadie”, dijo.

Cuando llegó al sitio, una de sus compañeras le indicó que el bebé estaba en la parte baja del terreno, a unos tres metros de profundidad.

“Traté de bajar con la ayuda de las ramas del matorral. Abajo había un compañero que me dijo: ‘Ahí está el bebé’. El pequeño estaba boca arriba, llorando, a la par de un chorro, dentro del agua que salía de la alcantarilla.”

“Lo metí dentro del uniforme para darle calorcito”

En ese momento, Quirós actuó por un instito de amor que la paternidad le ha dado.

“No lo dudé dos veces. Lo levanté con mucho cuidado, me abrí la camisa del uniforme y lo metí dentro para darle calorcito, porque estaba muy, muy frío. Lo aseguré con el zipper, lo pegué a mi pecho y empezamos a subir.”

El oficial coordinó con sus compañeros una escalera improvisada para poder salir del guindo. “No esperé bomberos, no esperé ambulancia, no esperé nada, porque la prioridad mía era el bebé”, recordó.

El bebé está siendo atendido con mucho amor (MSP/cortesía)

Una vez fuera, Quirós corrió hasta la patrulla, subió con el pequeño en brazos y le pidió a su compañero ir a la clínica Solón Núñez que está muy cerca.

“Entré corriendo, desbocado. Los médicos empezaron a vestirlo, a darle calorcito, a atenderlo… ahí sentí alivio, pero igual tengo un nudo en el pecho, porque es un bebé”, confesó.

Un padre que no puede entender el abandono

Francisco Quirós es padre de un joven de 21 años y dos más de 13 y 10 años. Su hijo de 13 años, contó, padece un grave problema de vista, lo que hace que el caso lo haya impactado aún más.

“Tengo hijos y me duele. Me da mucha rabia pensar que alguien puede abandonar a un bebé así. Yo solo pensé que tenía que sacarlo de ahí, que tenía que vivir.”

El bebé, quien fue hallado con signos de hipotermia, permanece internado en el Hospital Nacional de Niños bajo observación médica.

Mientras tanto, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) investigan las circunstancias del abandono y trabajan para dar con el paradero de la madre.