(Video) Así fue como encontraron y rescataron policías a bebé recién nacido en Hatillo

Un impactante video difundido por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) reveló el dramático momento en que oficiales de la Fuerza Pública rescataron a un bebé recién nacido abandonado en un basurero clandestino en Hatillo.

La situación se dio en Hatillo 4, en las inmediaciones de la rotonda del sector conocido como Rancho Guanacaste.

El hallazgo se dio gracias al aviso de un ciudadano que, al ver una patrulla policial, les alertó tras escuchar el llanto de un bebé que del lote baldío.

Así fue el hallazgo de un bebé recién nacido en un basurero en Hatillo

Los oficiales se dirigieron al sitio y, al acercarse, confirmaron que un recién nacido se encontraba entre los desechos, aun con vida, por lo que actuaron de inmediato para rescatarlo.

En el video se palpa la desesperación de los oficiales al ver al pequeñito.

Uno de los uniformados, Francisco Quirós Campos, con 16 años de servicio en la Fuerza Pública, abrió su camisa y colocó al bebé en su pecho para brindarle calor corporal durante el traslado.

El menor presentaba signos de hipotermia y, según la información preliminar, habría permanecido hasta dos días en el lugar antes de ser encontrado.

El bebé está siendo atendido con mucho amor (MSP/cortesía)

“Lo primero que pensé fue que había que darle calor, que no se podía dejar morir”, relató Quirós en declaraciones al MSP.

El bebé fue trasladado primero a la clínica Solón Núñez y posteriormente al hospital Nacional de Niños, donde permanece bajo observación médica.

LEA MÁS: Recién nacido fue encontrado en un basurero clandestino en Hatillo

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) investigan ahora las circunstancias del abandono y trabajan para identificar a la madre o a los responsables del hecho.