Dueño de granja avícola fue ejecutado dentro de su empresa; OIJ busca pistas para esclarecer el brutal crimen

Carlos González Rodríguez, de 52 años, era dueño de una granja avícola en La Colonia, en Río Cuarto de Alajuela, y fue en ese sitio donde unos desalmados le quitaron la vida.

Este caso está en manos de los investigadores del OIJ de San Carlos, quienes estuvieron en la escena del crimen e hicieron una recreación de cómo ocurrió el ataque y la trayectoria de la bala.

“Los autores del hecho habrían tenido conocimiento previo y dominio del entorno en el cual se encontraba la víctima, lo que les permitió, presuntamente, ingresar hasta donde se encontraba y ejecutar el acto delictivo para posteriormente huir sin ser detectados”, señalaron las autoridades judiciales.

OIJ investiga homicidio de empresario

Las autoridades solicitan ayuda para dar con los responsables de este crimen ocurrido el 15 de julio del 2024, cerca de las 11 a. m., y que aún sigue sin resolverse.

“Es importante acotar que el lugar de los hechos es una zona de difícil acceso y poco transitada, lo que, en apariencia, les facilitó el actuar”, agregaron en el OIJ.

En la recreación participaron peritos especializados en diversas áreas, quienes obtuvieron elementos probatorios fundamentales para vincular a los sospechosos con el crimen.

Los agentes judiciales le piden a la ciudadanía que si tiene información sobre este lamentable hecho, llame de forma confidencial al 800-8000-645 del OIJ.

