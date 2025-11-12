A tres días del baile, cuñado de exseleccionado es señalado por presunta estafa de ₡20 millones al colegio Sonny

El Baile de graduación del Colegio Sonny se ha convertido en un trago amargo. Foto: IA Gemini (IA gemini/cortesía)

Lo que debía ser una semana de alegría para los estudiantes de undécimo año del colegio Bilingüe Sonny, en Cartago, se transformó en un escándalo.

El comité organizador del baile de graduación denunció ser víctima de una presunta estafa por cerca de ₡20 millones, dinero que estaba destinado para su baile de graduación esta semana.

Los padres de familia acusan directamente al cuñado de un exseleccionado nacional del que hubo una alerta porque estuvo desparecido pero fue encontrado con vida ayer.

Un grupo de padres de familia del colegio informó que ya se encuentran denunciándolo con todas las evidencias. El hombre quien fungía como tesorero del comité y como enlace con la empresa productora.

Según indicaron los representantes del comité, el dinero que los padres depositaron nunca llegó a la cuenta de la productora contratada, dejando el evento en riesgo de cancelación.

“El viernes se tenía que hacer el pago y cuando empezamos a averiguar nos dicen que no se ha hecho y que han recibido correos alegando problemas de desembolso, que el pago se haría el sábado pasado y tampoco, ni un colón se había pagado”, dijo uno de los padres de familia.

En un comunicado de prensa, los padres informaron que el lunes 10 de noviembre en horas de la noche, familiares del hombre informaron a través de redes sociales su desaparición, generando preocupación entre los padres de familia y la comunidad educativa.

Tras varias horas de incertidumbre, el martes 11 de noviembre, se confirmó que había sido localizado en el hospital , según reportes compartidos por allegados.

LEA MÁS: Mamá desempleada recogió dinero para el baile de su hija a punta de rifas, ahora por injusticia no podrán asistir

Los padres anunciaron que este miércoles presentarán una denuncia formal por el presunto delito de estafa.

“Es muy doloroso ver que nuestros hijos no podrán vivir su tan esperado baile de graduación por culpa de una persona en quien confiamos. Son 45 familias afectadas y 45 jóvenes decepcionados”, expresó una de las madres integrantes del comité.

En total los invitados al baile eran 255 personas.

El monto total de la presunta estafa asciende a unos ₡20 millones, recaudados mediante aportes familiares, rifas y actividades. El dinero debía destinarse al pago de la productora, la decoración y otros servicios del evento.

Los padres exigirán una investigación clara y la devolución del dinero, mientras buscan alternativas para no dejar sin celebración a los 45 estudiantes que culminan su etapa colegial.

La Teja intentó contactar al supuesto padre de familia involucrado, pero ni por llamadas ni mensajes se ha recibió respuesta. Este medio quería consultar su posición sobre la situación que denuncian los padres.

Noticia en desarrollo