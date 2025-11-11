Mamá desempleada recogió dinero para el baile de su hija a punta de rifas, ahora por injusticia no podrán asistir

Lo que debía ser una noche inolvidable, ahora está marcada por la decepción y el enojo, para 16 estudiantes del Liceo Mauro Fernández en Tibás que no podrán ir al baile de graduación por que la encargada de recoger el dinero no pago por un supuesto asalto que sufrió y no denunció.

La mamá de apellido Fonseca fue denunciada ante la Fiscalía ella era la encargada del dinero del comité de graduación y debía pagar ₡2,3 millones para que el viernes 14 noviembre los estudiantes disfrutarán del baile.

La situación se destapó el viernes pasado cuando la mujer informó que la asaltaron frente al Banco Central de San José.

Los estudiantes ya tenían todo listo para el baile de graduación. Foto: IA (Cortesía/Cortesía)

Entre los padres afectados está una mujer que asegura haber hecho hasta lo imposible para que su hija pudiera asistir al baile.

“Mi hija lloró el viernes hasta las 2 a.m., ella soñaba con ese baile desde hace meses. No tuvieron graduación en sexto grado por la pandemia, así que este era su momento”, contó con tristeza.

La madre, quien pidió resguardar su identidad, relató que hizo rifas durante meses para pagar la entrada al evento, comprar el vestido, los zapatos y el maquillaje de su hija.

Esa mamá sufrió una emergencia médica con una de sus hijas pequeñas que estuvo muy grave, y debió renunciar a su trabajo para dedicarse a su cuido, pero para poder garantizarle a su hija que fuera al baile, cada dos meses hacía una rifa para poder reunir el dinero del baile y así pagar solo la entrada de la joven y de ella.

La joven afectada no solo ha sido una estudiante destacada durante todo el colegio, sino que ya tiene su espacio en una universidad para empezar su carrera.

“Ella se lo merecía. Siempre fue cuadro de honor, y este era su premio después de tanto esfuerzo”, lamentó su madre.

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía bajo el número 25-0027310175-PE, un grupo de 16 familias acusa a una mujer de apellidos Fonseca Trejos —también madre de uno de los estudiantes— de haber manejado irregularmente los fondos del comité.

Los padres aseguran que desde mayo de este año venían realizando aportes para cubrir el monto del baile, que eran 39 mil por persona. Sin embargo, la empresa contratada no recibió los pagos, solo el primero por 340.000

Mientras tanto, los jóvenes del 11-5 siguen sin respuestas y con el corazón roto. “Nuestros hijos están devastados. Verlos así duele, porque no solo es el dinero, es todo lo que representaba ese día para ellos”, expresó la madre afectada.

En total, 66 personas habrían aportado dinero para el evento solo de ese grupo.

Una mamá hizo rifas para cumplir el sueño de su hija de asistir al baile de graduación del Liceo Mauro Fernández por un presunto mal manejo de fondos de una de las mamás ningún estudiante de la sección 11-5.