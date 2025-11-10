Sucesos

OIJ reveló importante detalle sobre cuerpo carbonizado encontrado dentro de refrigeradora en Limón

El escalofriante hallazgo ocurrió la mañana de este lunes a la orilla de una solitaria calle

Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló un importante detalle relacionado con el escalofriante caso del cuerpo carbonizado que fue encontrado dentro de una refrigeradora abandonada en Limón.

De acuerdo con el informe de la Policía Judicial, el hallazgo se dio a eso de las 8:41 a.m. en el sector de Santa Rosa, en Valle La Estrella, en Limón.

Un cuerpo calcinado fue encontrado dentro de un refrigerador en Limón
Un cuerpo calcinado fue encontrado dentro de un refrigerador en Limón (Cortesía para /cortesía)

Aunque de momento la investigación está en una fase muy preliminar, el OIJ reveló que el cuerpo carbonizado sería de un hombre.

“Los agentes se presentaron en la escena y por el estado del cuerpo no fue posible determinar si presentaba heridas visibles, ni la identidad de este, por lo que fue remitido a la Morgue Judicial como XX masculino”, detalló el OIJ.

La Policía Judicial también reveló que la escena del aterrador crimen habría sido descubierta por un vecino que pasaba por esa zona y abrió la refrigeradora por curiosidad, llevándose así el susto de su vida.

