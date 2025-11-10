Horror en Limón: refrigeradora escondía cadáver carbonizado

Un perturbador hallazgo ocurrió en Santa Rosa de Limón, donde encontraron el cadáver de una persona que, al parecer, fue carbonizada y escondida en una refrigeradora.

El espantoso hecho ocurrió la mañana de este lunes 10 de noviembre, el 911 recibió la alerta a las 8:30 a. m.

Las autoridades judiciales también lo confirmaron y señalaron que se mantenían en el sitio.

LEA MÁS: Médico fue condenado a 30 años de cárcel por asesinar a su esposa con una inyección en Liberia

Un cuerpo calcinado fue encontrado dentro de un refrigerador en Limón (Cortesía para /cortesía)

LEA MÁS: Niño de 2 años que murió en choque de carros viajaba en el asiento delantero

LEA MÁS: Lo asesinaron en un Mercedes que no era suyo: “Fue por nunca decir que no”

La Fuerza Pública y el OIJ se mantienen en el sitio realizando las pesquisas para esclarecer este violento hecho.

Limón es la segunda provincia más violenta del país.

*En desarrollo