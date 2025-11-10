Horror en Limón: refrigeradora escondía cadáver carbonizado

Un perturbador hallazgo ocurrió en Santa Rosa de Limón, donde encontraron el cadáver de una persona que, al parecer, fue carbonizada y escondida en una refrigeradora.
El espantoso hecho ocurrió la mañana de este lunes 10 de noviembre, el 911 recibió la alerta a las 8:30 a. m.
Las autoridades judiciales también lo confirmaron y señalaron que se mantenían en el sitio.
La Fuerza Pública y el OIJ se mantienen en el sitio realizando las pesquisas para esclarecer este violento hecho.
Limón es la segunda provincia más violenta del país.
*En desarrollo