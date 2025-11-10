Sucesos

Horror en Limón: refrigeradora escondía cadáver carbonizado

El terrible hallazgo ocurrió en Santa Rosa de Limón

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un perturbador hallazgo ocurrió en Santa Rosa de Limón, donde encontraron el cadáver de una persona que, al parecer, fue carbonizada y escondida en una refrigeradora.

El espantoso hecho ocurrió la mañana de este lunes 10 de noviembre, el 911 recibió la alerta a las 8:30 a. m.

Las autoridades judiciales también lo confirmaron y señalaron que se mantenían en el sitio.

LEA MÁS: Médico fue condenado a 30 años de cárcel por asesinar a su esposa con una inyección en Liberia

Un cuerpo calcinado fue encontrado dentro de un refrigerador en Limón
Un cuerpo calcinado fue encontrado dentro de un refrigerador en Limón (Cortesía para /cortesía)

LEA MÁS: Niño de 2 años que murió en choque de carros viajaba en el asiento delantero

LEA MÁS: Lo asesinaron en un Mercedes que no era suyo: “Fue por nunca decir que no”

La Fuerza Pública y el OIJ se mantienen en el sitio realizando las pesquisas para esclarecer este violento hecho.

Limón es la segunda provincia más violenta del país.

*En desarrollo

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Hallan cuerpo carbonizado en refrigeradoraSanta Rosa de Limóncarbonizado
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.