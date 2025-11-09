Madre de joven asesinado en lujoso carro, asegura que su hijo murió por ser alguien que nunca decía que no

Yulian Antonio Montero Cárdenas, de 32 años, era un hombre trabajador. Se había comprado un carro para andar como taxista informal y también, de vez en cuando, trabajaba para otras personas haciendo mandados en sus propios carros.

Este último trabajo habría sido la causa por la que le quitaron la vida, en un lujoso vehículo que no le pertenecía, pero que al momento del ataque conducía.

La mamá de Yulian le aseguró a La Teja que su hijo era inocente y considera que fue víctima de un homicidio, porque nunca decía que no.

“Él era un buen hijo, fue buen padre, tenía una hija y estaba casado. Era muy bueno, por eso le pasó, por nunca decir que no, su trabajo era en plataformas de transporte”, manifestó la mamá.

El crimen ocurrió la tarde del viernes 26 de setiembre anterior, en San Rafael de Escazú, San José. Este hecho quedó grabado en varias cámaras de seguridad, las cuales registraron que eran las 4:26 p. m.. Estos videos serán analizados por las autoridades.

LEA MÁS: Esposos europeos asesinados en Costa Rica narraron por qué eligieron este país como su hogar

Como consecuencia de los tiros, Montero chocó con otros carros y se estrelló contra un árbol. Él circulaba en un Mercedes Benz, valorado en 21 millones de colones. Este vehículo está inscrito a nombre de un sujeto de apellidos Apuy Medrano.

Un hombre fue asesinado a disparos en Escazú. Tras el ataque, el vehículo en el que viajaba chocó contra un árbol. (Cortesía/Cortesía)

Mamá fue la última en saber lo ocurrido, pero su corazón de madre ya lo presentía

Yulian creció en Puente Salas de Barva, en Heredia, y en este mismo lugar lo despidieron. Una gran cantidad de personas se acercaron a decirle adiós y coincidieron en que era una víctima inocente.

La última vez que madre e hijo compartieron fue para el Día de la Madre, cuando él la visitó.

La mamá supo, sin que nadie le dijera una palabra, que algo había ocurrido con su hijo. Vio las noticias en las que salía el carro de lujo, pero jamás imaginó que dentro de este estaba su hijo.

Ella siempre acostumbraba a bendecir a sus hijos en las noches, y Yulian fue el único que no le contestó; desde ese momento tuvo un presentimiento.

LEA MÁS: Asesinos usaron potente químico para tratar de esconder el rastro de alemán y su esposa austríaca

Yulian Antonio Montero Cárdenas de 32 años, habría sido víctima de inocente de un ataque armado del 26 de setiembre, mientras conducía un Mercedes Benz por Guachipelín de Escazú. (Foto: cor/Foto: cortesía)

“Como a las 6:30 de la tarde me llamó una amiga. Yo estaba viendo tele y me dijo que me tenía que contar algo. Sentí algo en mi cuerpo y ella, de una vez, me dijo: ‘Espérese, ya la llamo’. No me dijo nada, llamé a mi hija y le pregunté si algo había ocurrido, pero me respondió que no sabía nada, pero ya ella sabía, aunque me dijo que iba a averiguar.

“Mi hija llamó a una amiga y le pidió que se viniera para mi casa, que llevara alcohol, pastillas, té... Yo había visto las noticias, vi el carro, pero nunca pensé que era mi hijo”, recordó entre lágrimas esta madre, quien confirmó su peor pesadilla.

Octubre fue un mes duro para ella, porque era el mes de cumpleaños de Yulian, quien siempre le pedía una comida especial de pollo al horno.

Esta madre necesitó atención médica y psicológica por el dolor inmenso que sintió. Ella no siente odio y asegura perdonar a los responsables de este cruel hecho.

“Dios hace la justicia divina y yo los perdono. Solo pido que hagan algo por el país, porque soy yo la que lloro, pero otras familias también. Esto —los asesinatos— es una epidemia, el pan de cada día. No tengo nada en contra de los dueños del carro ni de los que dispararon”, expresó esta madre.

De momento, no hay personas detenidas por este violento hecho que quedó grabado en cámaras de seguridad y que puso en peligro la vida de muchos inocentes.

San José es la provincia más violenta de Costa Rica. Las autoridades judiciales temen que el país cierre el año con 900 homicidios.

LEA MÁS: Esposos europeos amaron a Costa Rica en una semana y aquí murieron de forma despiadada