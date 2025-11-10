Sucesos

Médico fue condenado a 30 años de cárcel por asesinar a su esposa con una inyección en Liberia

El Tribunal Penal de Liberia halló culpable a Carmona Jaén de provocar la muerte de su esposa

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un médico de apellidos Carmona Jaén fue declarado culpable de asesinar a su esposa, Raquel Arroyo Aguilar.

La sentencia fue dictada la mañana de este lunes por el Tribunal Penal de Liberia.

Un doctor de apellidos Carmona Jaén, de 46 años está en manos de las autoridades judiciales por ser el principal sospechoso del femicidio de su pareja, una mujer de 41 años. Foto: OIJ
Un doctor de apellido Carmona fue sentenciado por el femicidio de su esposa Foto: OIJ

Según la acusación del fiscal, el matrimonio se caracterizó por el abuso emocional y patrimonial ejercido por el imputado en contra de la víctima. A mediados del 2020, Arroyo decidió poner fin a la relación para liberarse del ciclo de violencia que vivía; sin embargo, cuando Carmona se enteró de su decisión, planeó y ejecutó el crimen.

LEA MÁS: Niño de 2 años que murió en choque de carros viajaba en el asiento delantero

El 15 de julio de 2020, en horas de la noche, el médico engañó a su esposa diciéndole que le aplicaría un medicamento intravenoso para mejorar su digestión. Sin embargo, la investigación determinó que en realidad le suministró una mezcla de benzodiacepinas y difenhidramina, sustancias que provocaron su muerte.

LEA MÁS: Lo asesinaron en un Mercedes que no era suyo: “Fue por nunca decir que no”

Mientras la sentencia queda en firme, Carmona Jaén permanecerá en prisión preventiva.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Médicocarmona jaénRaquel arroyo aguilartribunal penal de Liberiainyección
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.