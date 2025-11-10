Médico fue condenado a 30 años de cárcel por asesinar a su esposa con una inyección en Liberia

Un médico de apellidos Carmona Jaén fue declarado culpable de asesinar a su esposa, Raquel Arroyo Aguilar.

La sentencia fue dictada la mañana de este lunes por el Tribunal Penal de Liberia.

Un doctor de apellido Carmona fue sentenciado por el femicidio de su esposa Foto: OIJ

Según la acusación del fiscal, el matrimonio se caracterizó por el abuso emocional y patrimonial ejercido por el imputado en contra de la víctima. A mediados del 2020, Arroyo decidió poner fin a la relación para liberarse del ciclo de violencia que vivía; sin embargo, cuando Carmona se enteró de su decisión, planeó y ejecutó el crimen.

El 15 de julio de 2020, en horas de la noche, el médico engañó a su esposa diciéndole que le aplicaría un medicamento intravenoso para mejorar su digestión. Sin embargo, la investigación determinó que en realidad le suministró una mezcla de benzodiacepinas y difenhidramina, sustancias que provocaron su muerte.

Mientras la sentencia queda en firme, Carmona Jaén permanecerá en prisión preventiva.