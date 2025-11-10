Niño de 2 años que murió en choque de carros viajaba en el asiento delantero

En el asiento delantero de un pick up era donde viajaba el niño de 2 años que murió en Aguas Zarcas de San Carlos.

A primera vista parecía un choque simple, ya que los carros no quedaron destruidos, solo chocaron uno detrás de otro; sin embargo, la bolsa de aire se activó y las lesiones en el cuello del inocente fueron las que provocaron la lamentable situación.

La Policía de Tránsito le confirmó esta situación a La Teja.

La Cruz Roja confirmó que los alertaron de la tragedia a las 6:50 a.m. de este lunes 10 de noviembre.

“Al llegar al lugar, nuestros equipos atendieron a un menor de dos años, quien fue valorado sin signos vitales”, señalaron en la central de la Benemérita.

Gabriel Quirós, coordinador operativo regional de la Cruz Roja en la zona norte del país, señaló que enviaron dos ambulancias para la atención de esta emergencia.

“Abordamos a cuatro pacientes, tres adultos que no requieren el traslado a un centro médico y un menor de dos años lamentablemente sin signos vitales en la escena”, señaló Quirós.

La escena se encuentra actualmente bajo la atención de las autoridades correspondientes.

Hasta este martes 4 de noviembre se contabilizaban 464 personas fallecidas en accidentes en carretera, cifra que lamentablemente va en aumento, las autoridades temen que incremente con la llegada de las vacaciones de fin de año.