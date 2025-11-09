Sucesos

Niño de 10 años se encuentra muy grave al caer a un río y golpearse contra piedra

El pequeño sufrió múltiples traumas tras impactar contra una enorme piedra

Por Silvia Coto

Un niño resultó herido la tarde de este domingo al caer en un río en Pérez Zeledón y pegar contra una piedra.

El niño fue rescatado y llevado al Hospital de Pérez Zeledón. (Cruz Roja)

La Cruz Roja recibió una alerta del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un menor que cayó a un río en el sector de Pejibaye, Pérez Zeledón.

Según con el reporte de los socorristas, el niño de 10 años habría impactado contra una piedra tras caer al cauce, lo que le provocó múltiples traumas.

A su llegada, los paramédicos valoraron al menor y lo trasladaron en condición crítica al Hospital de Pérez Zeledón para su atención inmediata.

El vocero de la Cruz Roja, Carlos Novoa, confirmó la atención del incidente y destacó la rapidez de la respuesta de los equipos de rescate ante la emergencia.

Las autoridades hacen un llamado a la población a extremar las precauciones en zonas cercanas a ríos y quebradas, especialmente durante estos días de lluvias, cuando los cauces presentan un aumento en su caudal y representan un alto riesgo para los menores.

