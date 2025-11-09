Sucesos

Joven fue asesinado a balazos mientras andaba en bicicleta, en Cieneguita de Limón

El joven recibió varias heridas de bala que acabaron con su vida en Limón

Por Silvia Coto

Un joven, de 22 años, fue asesinado a balazos la mañana de este domingo mientras andaba en bicicleta en Cieneguita de Limón.

Según informaron las autoridades, el cuerpo fue localizado minutos antes de las 8 a. m., cerca de las vías del tren.

Los oficiales realizaban un patrullaje rutinario por la zona cuando escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Aunque en un primer recorrido no hallaron nada sospechoso, minutos después varios peatones se acercaron para alertarles sobre un cuerpo tirado junto a una bicicleta.

04/12/2023 Un hombre baleado sobre la carretera en San Sebastián San José los agentes del OIJ en el lugar. Foto Alonso Tenorio
El joven fue asesinado a balazos mientras viajaba en bici. Foto Alonso Tenorio (Alonso_Tenorio)

Al llegar al sitio, los agentes confirmaron que el joven ya no presentaba signos de vida. El cuerpo tenía múltiples impactos de bala.

El caso quedó bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará de determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque y de ubicar a los responsables.

Hasta el momento, no se reportan detenciones vinculadas con el homicidio.

Los investigadores están realizando el levantamiento del cuerpo.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

