Joven fue asesinado a balazos mientras andaba en bicicleta, en Cieneguita de Limón

Un joven, de 22 años, fue asesinado a balazos la mañana de este domingo mientras andaba en bicicleta en Cieneguita de Limón.

Según informaron las autoridades, el cuerpo fue localizado minutos antes de las 8 a. m., cerca de las vías del tren.

Los oficiales realizaban un patrullaje rutinario por la zona cuando escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Aunque en un primer recorrido no hallaron nada sospechoso, minutos después varios peatones se acercaron para alertarles sobre un cuerpo tirado junto a una bicicleta.

El joven fue asesinado a balazos mientras viajaba en bici. Foto Alonso Tenorio (Alonso_Tenorio)

Al llegar al sitio, los agentes confirmaron que el joven ya no presentaba signos de vida. El cuerpo tenía múltiples impactos de bala.

LEA MÁS: La Guácima: ladrones entran a casa y se llevan a Leia, una bulldog de 3 meses

El caso quedó bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará de determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque y de ubicar a los responsables.

LEA MÁS: Perrita de hija de trabajadora de Teletica que estuvo desaparecida también fue hallada con vida

Hasta el momento, no se reportan detenciones vinculadas con el homicidio.

Los investigadores están realizando el levantamiento del cuerpo.