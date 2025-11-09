La Guácima: ladrones entran a casa y se llevan a Leia, una bulldog de 3 meses

La perrita Leia de tres meses fue robada en un asalto a su casa en Alajuela (Guardianes de /cortesía)

Una vecina de La Guácima, en Alajuela, vive días de desesperación tras ser víctima de un asalto en su propia casa.

El atraco ocurrió la madrugada del viernes 31 de octubre en calle Doña Bella, en Rincón Herrera.

Según la afectada, varios sujetos armados ingresaron a la vivienda y se llevaron todo lo que encontraron de valor. Sin embargo, el golpe más doloroso fue la pérdida de su perrita Leia, una bulldog francés negra con una mancha blanca en el pecho, de apenas tres meses de edad.

“Lo más difícil fue que se llevaron a Leia. Ella necesita muchos cuidados y me costó mucho tenerla. Llegó a mi vida como un milagro y no es justo que se la llevaran”, expresó la dueña.

Desde el día del robo, la mujer ha emprendido una intensa campaña en redes sociales para dar con el paradero de su mascota. No la han dejado de buscar ni un minuto. La fotografía de Leia se ha difundido ampliamente en grupos y perfiles locales de Facebook e Instagram, donde decenas de personas han compartido su caso con la esperanza de ayudar.

La dueña pide a quien tenga información que se comunique de inmediato a los números 8731-5005 o 6004-0623. Además, solicita que si alguien la ve o se la ofrecen para la venta, la resguarde y avise a las autoridades o a su familia.

“Solo quiero que Leia regrese a casa”, concluyó la mujer.

Los afectados no harán preguntas, ya que para ellos lo más importante es recuperar a su cachorrita, pues los días pasan y solo se acrecienta el dolor de no saber si está bien.

