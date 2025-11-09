Mordedura de una terciopelo dejó a un hombre grave en San Carlos

Un hombre está grave luego de sufrir una mordedura de serpiente terciopelo la madrugada de este domingo en Pital de San Carlos, Alajuela.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:29 a. m., según el reporte de la Cruz Roja.

LEA MÁS: Muchacho de 19 años que estaba desaparecido fue encontrado muerto en Cartago

El hombre fue mordido por una terciopelo

La víctima fue atendida por una unidad básica, que lo trasladó en condición crítica al Hospital San Carlos, donde recibió atención médica especializada.

LEA MÁS: La desgarradora forma en que hija de mamá asesinada en su casa con balazos y bomba molotov se enteró de su muerte

Las autoridades no detallaron las circunstancias en que se produjo la mordedura, aunque la serpiente terciopelo es considerada una de las especies más venenosas del país y su presencia es común en zonas rurales y húmedas de la región norte.