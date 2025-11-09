Sucesos

Mordedura de una terciopelo dejó a un hombre grave en San Carlos

El hombre fue trasladado en condición crítica al Hospital San Carlos tras ser atacado por una serpiente terciopelo en Pital

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre está grave luego de sufrir una mordedura de serpiente terciopelo la madrugada de este domingo en Pital de San Carlos, Alajuela.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:29 a. m., según el reporte de la Cruz Roja.

LEA MÁS: Muchacho de 19 años que estaba desaparecido fue encontrado muerto en Cartago

El hombre fue mordido por una terciopelo

La víctima fue atendida por una unidad básica, que lo trasladó en condición crítica al Hospital San Carlos, donde recibió atención médica especializada.

LEA MÁS: La desgarradora forma en que hija de mamá asesinada en su casa con balazos y bomba molotov se enteró de su muerte

Las autoridades no detallaron las circunstancias en que se produjo la mordedura, aunque la serpiente terciopelo es considerada una de las especies más venenosas del país y su presencia es común en zonas rurales y húmedas de la región norte.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
mordedura serpientepital de san carloshospital de san carloscruz rojahombre grave mordeduraserpientes costa ricaterciopelo
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.