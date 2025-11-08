Mamá asesinada en su casa con balazos y bomba molotov dejó estos recuerdos que rompen el alma de su familia

Kimberly Agüero Agüero, de 39 años, era una mamá soltera, esforzada y entregada, amante de los animales y preocupada por el bienestar de propios y ajenos.

Pese a su buen corazón, personas desalmadas le hicieron el peor daño, al atacarla desde la ventana de su casa, disparándole y lanzando una bomba molotov, en Los Ángeles de Puriscal, una zona rural y tranquila.

Kimberly falleció dentro de su casa y su hija de 20 años sobrevivió al ataque, pero sufrió heridas de consideración que la mantienen internada en el hospital San Juan de Dios.

Kimberly Agüero Agüero, de 39 años, asesinada en Los Ángeles de Puriscal. Foto: Franciny Mejía Agüero (Franciny Mejía Agüero/Franciny Mejía Agüero)

Franciny Mejía Agüero, hermana de Kimberly, le describió a La Teja cómo era su hermana y lo luchadora que fue para sacar a sus hijos adelante.

“Mi hermana era optimista, cuando tenía alguna dificultad buscaba la forma de solucionarla. La admiré mucho, porque siendo muy joven tuvo dos hijos, fue mamá soltera en ambos casos y así sus hijos estudiaron. Durante este mismo periodo mi hermana también quiso estudiar”, señaló.

No fue fácil, porque viajaba al colegio nocturno La Julieta y llegaba a las 11 de la noche a casa, y al siguiente día, a las 4 de la mañana, debía salir para el trabajo, en un hotel en el que se encargaba del cuido de los animales.

Su esfuerzo lo vio reflejado en el 2018, cuando se graduó del colegio.

Actualmente trabajaba como cajera en un supermercado y lo vio como un reto, pues nunca había utilizado una computadora.

“Pasaba muy contenta porque el jefe le decía que le faltaba mucho entrenamiento, pero sabían que era capaz de hacerlo, y ya llevaba bastantes meses en ese trabajo”, recordó la hermana.

Kimberly recogía todos los animales que se encontraba en el camino; tenía cinco perros y dos gatos.

“No solo era amorosa con los animales, si ella se enteraba de alguna persona que tuviera alguna dificultad trataba de buscar ayuda para solventar su necesidad”.

La alerta del ataque contra Kimberly trascendió a las 8:14 a. m., de este viernes 7 de noviembre.

Además de la hija de Kimberly, resultó herido un hombre de apellidos Viales Romero; la familia de la fallecida no lo conoce.

Él sufrió quemaduras y fue quien les indicó a las autoridades que alguien lanzó una bomba molotov contra la casa en la que se encontraban.