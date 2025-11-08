Niño de 4 años sobrevive a violento accidente que cobró la vida de una persona en la ruta 27, Orotina

Un fatal choque entre dos carros terminó en desgracia en La Ceiba de Orotina, Alajuela, sobre la ruta 27.

La Cruz Roja atendió la situación a las 10:51 p. m., de este viernes 7 de noviembre.

Detallaron que atendieron a tres personas, entre ellos a un niño de 4 años.

Al niño, así como a un adulto, los llevaron graves al hospital de Puntarenas. A la tercera persona la declararon sin vida, y su identidad no ha trascendido.

Las causas de esta tragedia están bajo investigación.

Hasta este martes 4 de noviembre se contabilizaban 464 personas fallecidas por accidentes en carretera, según los datos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

Las autoridades señalan que el exceso de velocidad es la principal causa de las tragedias, piden respetar los límites de velocidad, pues temen que las cifras aumenten al acercarse las vacaciones de fin de año.