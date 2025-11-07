Trabajador que sobrevivió a mortal accidente con contenedor en Limón cuenta cómo escapó de la muerte

Roberto Barrantes volvió a nacer este jueves, pues fue uno de los trabajadores que de milagro sobrevivió al trágico accidente en la ruta 32, donde dos de sus compañeros murieron al ser aplastados por el contenedor de un tráiler.

Lo más impresionante es que ese mismo contenedor, que acabó con las vidas de sus dos compañeros, prácticamente le pasó por encima a Roberto, pero no le tocó ni un solo cabello.

En entrevista con La Teja, Barrantes reveló que esta situación se dio debido a que pudo reaccionar a tiempo y se lanzó a una cuneta cercana, lo que le salvó la vida.

“Fue como que Dios me dijo: ‘Tírese ahí, porque ahí cabe usted’, lo único que hice fue cerrar los ojos y hacerme clavado a la cuneta. Cuando abrí los ojos vi el contenedor encima y un poco de piedras encima mío”, contó.

El exceso de velocidad pudo haber sido la causa del vuelco de un tráiler que cobró la vida de dos trabajadores en Limón 2000, sobre la ruta 32. Foto: Rutas Nacionales Costa Rica (Rutas Nacionales Costa Rica/Rutas Nacionales Costa Rica)

En ese trágico accidente, ocurrido la mañana de este jueves en Limón 2000, perdieron la vida el cubano René Marquetti y Diddier García, quienes eran compañeros de trabajo de Roberto en la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC).

“Tenía poquito de conocerlos, siempre fueron pura vida conmigo”, dijo Barrantes al ser consultado sobre ellos dos.

“Yo solo reaccioné a tirarme a la cuneta, cerré los ojos y el contenedor me pasó por encima, quedó sobre mi, como tipo paraguas, tapado”. — Roberto Barrantes, trabajador que sobrevivió a accidente

Tragedia ocurrió en segundos

Según Roberto Barrantes, la tragedia en la ruta 32 ocurrió pocos minutos después de que llegaron en un camión a trabajar en las labores de ampliación de la carretera.

“El tráiler venía a alta velocidad, por eso fue que no agarró la vuelta, pegó contra el muro y el chofer como que jaló el camión, entonces el bicho derrapó y se vino rastrillado, el contenedor se soltó y venía soplado hacia el camión de nosotros, para matarnos a todos”.

Los dos trabajadores fallecieron de forma inmediata. Foto: Rutas Nacionales Costa Rica (Rutas Nacionales Costa Rica/Rutas Nacionales Costa Rica)

“Cuando venía derrapado yo apenas pasé por debajo del contenedor, porque solo me dio tiempo de tirarme a la cuneta y ahí fue cuando me golpeé las costillas, el tobillo y una parte de la nuca”.

Producto de los golpes que se llevó y de lo impactante de la situación, Roberto perdió el conocimiento y despertó pocos minutos después para encontrar una escena de terror.

“Cuando desperté y vi lo que había pasado lo primero que pensé fue que los había matado a todos, después vi que fueron llegando los otros compañeros y me dijeron que solo dos habían fallecido”.

Barrantes explicó que René Marquetti y Didier García no pudieron reaccionar, debido a que cuando ocurrió el accidente ellos se encontraban de espaldas al tráiler.

Roberto contó que el contenedor le pasó prácticamente por encima. Foto: Siquirres se informa (Siquirres se informa/Siquirres se informa)

“Apenas íbamos a laborar, eso pasó casi a la hora del desayuno, porque los dos compañeros (que fallecieron) estaban desayunando cuando el camión los agarró. Ellos estaban de espaldas, nunca vieron nada, por eso no tuvieron chance de reaccionar.

“Ellos dos estaban a la orilla del camión de nosotros, estaban paraditos en la pura puerta cuando el tráiler derrapó y pegó en el muro, se fue contra el camión y se los llevó”.

En cuanto al mortal accidente en Limón, las autoridades manejan que este se dio a consecuencia de un aparente exceso de velocidad por parte del conductor del tráiler.