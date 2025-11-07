Trabajador que murió aplastado por contenedor de tráiler en Limón tenía 2 meses de haber llegado a Costa Rica

El cubano René Marquetti salió de su país natal junto a su esposa en busca de un futuro mejor para ambos y pensó que en Costa Rica encontraría el sitio ideal para un nuevo comienzo.

Lamentablemente, lo que terminó encontrando en nuestro país fue la muerte, pues Marquetti fue uno de los dos hombres que murieron este miércoles tras ser aplastados por el contenedor de un tráiler cuando se encontraban realizando labores en la ruta 32, en Limón.

LEA MÁS: Identifican a uno de los trabajadores fallecidos en fatal vuelco de tráiler en Limón 2000 en ruta 32

Yordanys Tamayo, sobrino de René, quien vivía con él y su tía en el centro de Limón, contó que su tío apenas tenía dos meses de haber llegado a Costa Rica.

René y su esposa llegaron a nuestro país buscando un futuro mejor. Foto cortesía Yordannys Tamayo para La Teja. (Cortes/René y su esposa llegaron a nuestro país buscando un futuro mejor. Foto cortesía Yordannys Tamayo para La Teja.)

“Llevaba apenas dos meses de estar acá en Costa Rica. Él salió huyendo de su país, de una dictadura que lo tenía oprimido, entonces él y su esposa entraron aquí pidiendo refugio”, contó Tamayo.

También mencionó que su tío tenía aproximadamente un mes de trabajar para la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), la cual fue contratada por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para terminar la ampliación de la carretera ruta 32.

LEA MÁS: Desgarradoras imágenes muestran vuelco del tráiler que cobró la vida de dos trabajadores

Sobre el fatal accidente laboral que cobró la vida de René y uno de sus compañeros, quien no ha sido identificado hasta este momento, Yordanys contó que manejan la misma versión que han dado las autoridades.

“Nos dicen que el tráiler venía demasiado impulsado y cuando quiso frenar se volcó donde ellos estaban trabajando”, mencionó.

En cuanto a su tío, Tamayo dijo que será recordado como un hombre trabajador y un excelente padre, pues tiene dos hijas mayores de edad en Cuba.

LEA MÁS: Mortal atropello apagó el sueño que joven boxeadora estaba cumpliendo a punta de combates y medallas

“Lo vamos a recordar como la mejor persona que ha habido, todos los que lo conocieron van a hablar bien de él”.

Ante esta gran tragedia, los seres queridos de René están pidiendo ayuda para repatriar su cuerpo a Cuba y darle santa sepultura en la tierra que lo vio nacer.

Si usted desea colaborar con esta causa, puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil a los números 7158-8113 (Yordanys Tamayo Piedra) y 8724-2047 (Ariela Díaz Cordero).