Mortal atropello apagó el sueño que joven boxeadora estaba cumpliendo a punta de combates y medallas

Monserrat Rodríguez Díaz, de 14 años, era una boxeadora costarricense con un futuro muy brillante, quien a punta de grandes combates, con los que ya había ganado varias medallas, buscaba cumplir uno de sus más grandes sueños.

La muchacha anhelaba representar a Costa Rica en la selección nacional de boxeo; lamentablemente, nunca podrá cumplir esa meta, pues falleció la madrugada de este jueves a consecuencia de un atropello en Nicoya.

“Ese era el sueño de ella, porque todo atleta olímpico anhela ser parte de la selección nacional. Ella ya había comenzado su camino para cumplir esa meta; lamentablemente, esta tragedia nos quita a una joven que tenía muchísimo potencial para llegar a ser parte de una selección, porque realmente tenía muy buena casta para ser boxeadora”, dijo Dennis Gutiérrez, entrenador de Monserrat.

La tragedia que terminó cobrando la vida de Monse, como le decían de cariño, ocurrió la tarde de este miércoles en Nambí de Nicoya, cuando ella, su mamá y otro familiar fueron atropellados por un carro que, al parecer, se dio a la fuga.

La muchacha fue llevada de emergencia al Hospital de Nicoya, donde falleció en horas de la madrugada de este jueves.

Joven boxeadora ya era medallista

Don Dennis Gutiérrez contó que Monse tenía casi año y medio de estar entrenando boxeo, pero la conocía desde antes, pues Rodríguez se enfrentó a una de sus boxeadoras en los pasados Juegos Nacionales, en Guanacaste.

“Primero estuvo con el cantón de Santa Cruz y participó con ellos en los Juegos Nacionales. En esa ocasión ella se enfrentó a la niña que teníamos en ese mismo peso, y ya este año se unió a nosotros, porque ella también era de Nambí de Nicoya”.

Gutiérrez contó que en esos Juegos Nacionales, Monse se llevó una medalla para su casa, y hace, aproximadamente, un mes sumó otra presea a su colección personal.

“Ella ganó medalla de plata en Juegos Nacionales, en Abangares y, recientemente, también ganó la medalla de plata en la Copa Tempisque, que se hizo aquí en Carrillo el mes pasado”.

El entrenador recordó a Monse Rodríguez como una jovencita amable, hablantina y muy servicial, que siempre se esforzaba mucho al entrenar boxeo y que, a la hora de los combates, dejaba todo en el ring.

“Era una niña esforzada, bastante buena para el boxeo, muy agresiva a la hora de enfrentar los combates; de verdad, que esa niña tenía un futuro prometedor para surgir a nivel nacional”.