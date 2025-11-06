Bebé lucha por su vida tras haber caído a una piscina en San Ramón

Una piscina estuvo a punto de convertirse en el escenario de una mortal tragedia, pues una bebé casi pierde la vida tras caer en su interior.
El caso fue dado a conocer por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el accidente acuático ocurrió a eso de las 2:13 p.m. en el centro de San Ramón, Alajuela.
“Una bebé de un año y 10 meses cae dentro de una piscina. Se desplazan unidades especializadas y de rescate. Se le realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y es trasladada en condición crítica al Hospital de San Ramón”, informó la Cruz Roja.
De momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en este incidente.