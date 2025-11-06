Bebé lucha por su vida tras haber caído a una piscina en San Ramón

Una piscina estuvo a punto de convertirse en el escenario de una mortal tragedia, pues una bebé casi pierde la vida tras caer en su interior.

El caso fue dado a conocer por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el accidente acuático ocurrió a eso de las 2:13 p.m. en el centro de San Ramón, Alajuela.

La bebé cayó dentro de la piscina por circunstancia que aún no son claras. Foto con fines ilustrativos. (IStock)

“Una bebé de un año y 10 meses cae dentro de una piscina. Se desplazan unidades especializadas y de rescate. Se le realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y es trasladada en condición crítica al Hospital de San Ramón”, informó la Cruz Roja.

De momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en este incidente.