Sucesos

Bebé lucha por su vida tras haber caído a una piscina en San Ramón

El accidente acuático ocurrió la tarde de este jueves

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Una piscina estuvo a punto de convertirse en el escenario de una mortal tragedia, pues una bebé casi pierde la vida tras caer en su interior.

LEA MÁS: Joven boxeadora costarricense sufrió una trágica muerte frente a la mirada de su mamá en Guanacaste

El caso fue dado a conocer por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el accidente acuático ocurrió a eso de las 2:13 p.m. en el centro de San Ramón, Alajuela.

LEA MÁS: Identifican a uno de los trabajadores fallecidos en fatal vuelco de tráiler en Limón 2000 en ruta 32

La bebé cayó dentro de la piscina por circunstancia que aún no son claras. Foto con fines ilustrativos. (IStock)

“Una bebé de un año y 10 meses cae dentro de una piscina. Se desplazan unidades especializadas y de rescate. Se le realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y es trasladada en condición crítica al Hospital de San Ramón”, informó la Cruz Roja.

LEA MÁS: Hombre muere tras 40 días de agonía por riña en Alajuela

De momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en este incidente.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
BebéPiscinaSan Ramón
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.