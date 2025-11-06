Joven boxeadora costarricense sufrió una trágica muerte frente a la mirada de su mamá en Guanacaste

Monserrat Rodríguez Díaz, de 14 años, era una atleta destacada en el boxeo, vecina de Nambí de Nicoya, en Guanacaste. Lastimosamente ella sufrió una trágica muerte al ser víctima de un atropello.

Vanessa Díaz, tía de la adolescente, le confirmó a La Teja que su pariente falleció la madrugada de este jueves 6 de noviembre, en el hospital de Nicoya.

El accidente ocurrió la tarde de este miércoles 5 de noviembre, cuando la muchacha caminaba junto a su mamá y otro familiar y fueron atropellados por un carro. El conductor se dio a la fuga; sin embargo, minutos después lo detuvieron.

LEA MÁS: Identifican a uno de los trabajadores fallecidos en fatal vuelco de tráiler en Limón 2000 en ruta 32

Monserrat Rodríguez Díaz, de 14 años, falleció en un violento accidente de tránsito, la mamá de ella está internada. Tomada Facebook Comité de Boxeo de Nicoya (La Nación/Tomada Facebook Comité de Boxeo de Nicoya)

Vanessa señaló que su hermana, de nombre Yessica, mamá de Monserrat, se mantiene internada.

La joven formó parte del Comité de Deportes de Santa Cruz, también del de Nicoya y en este último participó de Juegos Deportivos Nacionales.

LEA MÁS: Familiares del hombre asesinado en incendio compraron un carro al contado con dinero de la víctima

LEA MÁS: Colegiala que murió atropellada por bus estudiantil tenía un gran sueño que estaba a días de disfrutar

La adolescente era estudiante del Colegio Técnico Profesional de Nicoya CTP de Nicoya, quienes también lamentaron la muerte de la alumna.

En redes sociales muchas personas han manifestado el dolor por la pérdida de esta promesa del boxeo en Costa Rica.