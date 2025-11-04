Colegiala que murió atropellada por bus estudiantil tenía un gran sueño que estaba a días de disfrutar

Marilyn Celeste Mora Godínez es la colegiala que murió atropellada por el bus de estudiantes en Surubres de Parrita.

Ella cursaba el octavo grado en el colegio de La Julieta de Parrita y el próximo lunes 17 de noviembre iba a cumplir sus 15 años, su familia le tenía preparada una celebración que esperaban con ansias.

Así lo señaló Alonso Salgado, tío de Marilyn, quien le confirmó a La Teja que la joven iba llegando de clases cuando ocurrió la desgracia.

“La familia vive en Surubres, somos muy unidos y la tragedia ocurrió al frente de la casa, en ese momento estaba cerca la única prima de Marilyn, otra muchacha de nombre Camila, de 21 años, son las únicas sobrinas de nuestra familia y eran nuestras chineadas”, recordó Salgado.

Grito estremecedor

Salgado es esposo de Lilliana Godínez y ellos por trabajo estaban en Pavas, San José cuando ocurrió la desgracia, de inmediato se fueron hacia Parrita.

“Al momento del accidente no estábamos en el sitio, pero mi esposa estaba hablando con la hermana, Ivannia (mamá de Marilyn) y cuando sucedió esto, la hermana le envió un audio y escuchamos un grito y eso nos alertó”, manifestó el tío.

Al parecer, la joven se bajó del bus y se quedó a un lado para que este siguiera, cuando ella decidió cruzar, el conductor también arrancó y no se percató de la muchacha, incluso la arrastró unos metros y fueron los gritos de los testigos los que alertaron de la fatalidad.

El fatal accidente

Los bomberos atendieron esta tragedia cerca de las 5 p. m. de este lunes 3 de noviembre.

Salgado señaló que la fiesta de quinceaños para su sobrina la tenían programada para el próximo 16 de diciembre, fecha que todos esperaban con ilusión al no tener más sobrinas en la familia.