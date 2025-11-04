Randall Zúñiga, director del OIJ, enfrentará cuarta denuncia por supuestos delitos sexuales

Randall Zúñiga, director del OIJ, enfrentará una cuarta denuncia por supuestos delitos sexuales. Se trata de una denuncia presentada por escrito, sin firmas de la denunciante, ni del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), pero a la cual se le debe dar trámite normal como cualquier otra.

En el Ministerio Público confirmaron que ingresó desde el 29 de octubre, por medio del sistema de gestión en línea; fue hasta este lunes 3 de noviembre que entró a la Fiscalía Adjunta de Género.

Randall Zúñiga permanece suspendido mientras se tramitan cuatro causas judiciales

Desde el 29 de octubre, Zúñiga está suspendido de su cargo mientras se investigan las denuncias, una orden que dictó la Corte Suprema de Justicia.

LEA MÁS: Esto dice Randall Zúñiga, director del OIJ, tras darse a conocer su suspensión del cargo

Randall Zúñiga, director del OIJ, suma otra denuncia en su contra. Foto: John Durán (Foto: John Durán /Foto: John Durán)

La primera denuncia contra Zúñiga se recibió el 24 de octubre en la Unidad de Género de Corredores, por los presuntos delitos de violación y contagio venéreo.

LEA MÁS: Randall Zúñiga denuncia audios falsos en redes sociales y asegura que existe un plan en su contra

Posteriormente, el lunes 27 ingresó una segunda denuncia por los mismos ilícitos, presentada ante la oficina de recepción de documentos en los Tribunales de Cartago, remitida al día siguiente a la Unidad de Género local.

LEA MÁS: Randall Zúñiga se pronuncia sobre supuesto material íntimo que se divulgó en redes sociales

Mientras que la tercera se recibió el martes, en el II Circuito Judicial de San José, y se envió para su trámite a la Fiscalía Adjunta de Género; en esta se investigan los presuntos delitos de contagio venéreo, conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad.