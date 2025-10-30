Esto dice Randall Zúñiga, director del OIJ, tras darse a conocer su suspensión del cargo

Randall Zúñiga, director del OIJ, se pronunció luego de que la Corte Suprema Justicia diera a conocer que será suspendido de forma temporal de su cargo, mientras se investigan las tres denuncias por supuestos delitos de violación en su contra.

Por medio de declaraciones facilitadas por la oficina de prensa del OIJ, Zúñiga dijo estar tranquilo ante la decisión de los magistrados, incluso señaló que él promovió que se tomara esa decisión.

“Es algo que yo considero oportuno y apropiado, incluso yo mismo promoví esta gestión para que se pudiera hacer, considerando que es lo más sano para que se le pueda dar un espacio al proceso, para que se continúe con las diligencias que correspondan y siempre sujeto al principio de presunción de inocencia, pero más allá de eso, a cualquier otra diligencias que se tenga que hacer”, destacó.

LEA MÁS: Corte decide suspender temporalmente a Randall Zúñiga, director del OIJ, tras denuncias por supuestas violaciones

Randall Zúñiga dice que él mismo promovió la idea de que lo suspendieran del cargo. (JOHN DURAN/John Durán)

LEA MÁS: Randall Zúñiga se pronuncia sobre supuesto material íntimo que se divulgó en redes sociales

El jerarca reiteró que él se encuentra muy tranquilo, pese a todo lo que ha trascendido en las últimas horas sobre los supuestos hechos de violación.

“De mi parte, hay un dicho que es muy cierto: ‘El que nada debe, nada teme’, yo estoy muy tranquilo, todavía no he podido a esta hora accesar al expediente.

“Este miércoles fui y dejé un escrito para que se me permita tener esa parte tan elemental para iniciar el proceso de defensa”.

Zúñiga también fue claro al decir que ejercerá su defensa y que cuenta con pruebas de descargo para demostrar su inocencia, las cuales oportunamente serán incorporadas al expediente.

LEA MÁS: A director del OIJ le decomisaron el celular por las tres denuncias por supuestos delitos sexuales

“Al final se va a demostrar si eran ciertas o no estas acusaciones y más allá de eso estoy confiando en que al final del proceso mi nombre va a quedar limpio y vamos a volver a trabajar con el mismo ahínco.

“Todo esto es una seguidilla de situaciones que son externas, pienso que están motivadas, estructuradas u organizadas, pero es algo que saldrá a la luz en su momento”, concluyó.