Randall Zúñiga se pronuncia sobre supuesto material íntimo que se divulgó en redes sociales

Randall Zúñiga, director del OIJ, investigado actualmente por tres denuncias por supuestos delitos sexuales, se refirió sobre estos hechos, así como a una foto desnudo y un video que supuestamente son de él, que circulan en redes sociales.

“Están circulando dos imágenes que hacen creer que soy yo en un motel desnudo, una acostado en una cama y otra de pie. Manifiesto que yo no he tomado esas imágenes, ni he permitido que me las tomen, tampoco han salido de mi celular y parecen más bien un montaje que busca desacreditar a mi persona.

“Existe un video en el que parece que estoy dando un beso sobre un fondo negro que está digitalmente manipulado para que se vea un histrionismo exagerado en la cara”, aseguró el líder judicial.

LEA MÁS: A director del OIJ le decomisaron el celular por las tres denuncias por supuestos delitos sexuales

Randall Zúñiga, director del OIJ, responde a la polémica por denuncias sexuales. Fotos: Jorge Navarro (Jorge Navarro para La Nación)

Zúñiga dio declaraciones, ya que señala que espera que se abra un expediente disciplinario sobre estos hechos que salieron a la luz pública desde la tarde del lunes 27 de octubre anterior.

Sin embargo, desde el viernes 24 de octubre pasado, a él le decomisaron el celular por parte de la Fiscalía.

“Desde el inicio he colaborado con la investigación, cuando me decomisan el celular al final de la tarde del viernes, yo tenía apagado el mismo, pero lo entregué encendido para acelerar el proceso”, manifestó el líder judicial.

LEA MÁS: Presentan tercera denuncia por violación contra Randall Zúñiga

Zúñiga señala que se defenderá de los supuestos delitos sexuales que le achacan y enfatizó cómo esta situación ha escalado a un caso político.

“La causa inicial de la publicación eran los supuestos delitos de violación sexual, de la cual me defenderé con la evidencia correspondiente que tengo a mi disposición, pero esto ya ha mutado hacia un ataque político de mi persona”.

“No me he inmiscuido en el proceso y hasta la fecha no he solicitado siquiera copia del expediente o de las denuncias interpuestas ante mi persona”, dijo Zúñiga.

LEA MÁS: Corte abre investigación disciplinaria contra director del OIJ por denuncia de violación

LEA MÁS: Randall Zúñiga, director del OIJ, enfrenta una segunda denuncia por presunto delito sexual

Aclaró que en un audio en el que se habla de 30 agentes, en ningún momento se menciona el nombre del presidente Rodrigo Chaves, ni tampoco esa conversación versa sobre el mandatario.