Sucesos

Randall Zúñiga se pronuncia sobre supuesto material íntimo que se divulgó en redes sociales

Por Alejandra Morales y Adrián Galeano Calvo

Randall Zúñiga, director del OIJ, investigado actualmente por tres denuncias por supuestos delitos sexuales, se refirió sobre estos hechos, así como a una foto desnudo y un video que supuestamente son de él, que circulan en redes sociales.

“Están circulando dos imágenes que hacen creer que soy yo en un motel desnudo, una acostado en una cama y otra de pie. Manifiesto que yo no he tomado esas imágenes, ni he permitido que me las tomen, tampoco han salido de mi celular y parecen más bien un montaje que busca desacreditar a mi persona.

“Existe un video en el que parece que estoy dando un beso sobre un fondo negro que está digitalmente manipulado para que se vea un histrionismo exagerado en la cara”, aseguró el líder judicial.

07\02\24 San José, Organismo de Investigación Judicial,Tribunales de Justicia. Entrevista con director del Organismo de Investigación Judicial Randall Zúñiga López licenciado en Derecho de la Universidad San José, cuenta con una maestría en administración de negocios (MBA) en Administración Operacional y Administración de Calidad de la Ulacit y ha desempeñado distintos cargos en el OIJ que incluyen: Jefe a.i. de la Unidad de Análisis Criminal, Jefe de Plataformas de Información Policial , Subjefe de Oficina de Planes y Operaciones, Jefe a.i. Oficina de Planes y Operaciones, Subdirector general a.i. del OIJ.Fotos: Jorge Navarro para La Nación.
Randall Zúñiga, director del OIJ, responde a la polémica por denuncias sexuales. Fotos: Jorge Navarro (Jorge Navarro para La Nación)

Zúñiga dio declaraciones, ya que señala que espera que se abra un expediente disciplinario sobre estos hechos que salieron a la luz pública desde la tarde del lunes 27 de octubre anterior.

Sin embargo, desde el viernes 24 de octubre pasado, a él le decomisaron el celular por parte de la Fiscalía.

“Desde el inicio he colaborado con la investigación, cuando me decomisan el celular al final de la tarde del viernes, yo tenía apagado el mismo, pero lo entregué encendido para acelerar el proceso”, manifestó el líder judicial.

Zúñiga señala que se defenderá de los supuestos delitos sexuales que le achacan y enfatizó cómo esta situación ha escalado a un caso político.

“La causa inicial de la publicación eran los supuestos delitos de violación sexual, de la cual me defenderé con la evidencia correspondiente que tengo a mi disposición, pero esto ya ha mutado hacia un ataque político de mi persona”.

“No me he inmiscuido en el proceso y hasta la fecha no he solicitado siquiera copia del expediente o de las denuncias interpuestas ante mi persona”, dijo Zúñiga.

Aclaró que en un audio en el que se habla de 30 agentes, en ningún momento se menciona el nombre del presidente Rodrigo Chaves, ni tampoco esa conversación versa sobre el mandatario.

Randall Zúñiga, director del OIJdenuncias por abusos sexualesfoto desnudocaso políticoataque político
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

