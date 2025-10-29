Sucesos

A director del OIJ le decomisaron el celular por las tres denuncias por supuestos delitos sexuales

Por Alejandra Morales

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), es investigado por tres presuntos delitos sexuales.

Los hechos trascendieron desde este lunes 27 de octubre; sin embargo; la Fiscalía le decomisó el celular desde el viernes 24 de octubre anterior, al tener conocimiento de la primer causa.

La primera denuncia por presunto delito de violación, salió a la luz la tarde del lunes, cuando el mismo jerarca dio a conocer su existencia y rechazó lo señalado en esta, además de indicar que está a las órdenes de las autoridades.

28/08/2023, San José, Corte Suprema de Justicia, presentación de Randall Zúñiga como director general de el OIJ.
A Randall Zúñiga, director del OIJ, le decomisaron el celular este viernes 24 de octubre del 2025. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

“El caso está a cargo de la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Corredores, con la dirección y supervisión de la Fiscalía Adjunta de Género, y se investiga bajo el expediente 25-000359-1883-PE; asimismo, las diligencias de investigación se desarrollan en conjunto con la Sección Especializada en Violencia de Género del OIJ”.

La segunda ocurrió en Cartago este lunes y la tercera la recibieron este martes en el Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, en San José.

En apariencia, esta nueva denuncia sería por el presunto delito de violación y de un supuesto contagio de enfermedad venérea.

“La Fiscalía Adjunta de Género informó que la causa se tramita en la Unidad de Género de Cartago, dentro del expediente 25-001138-1893-PE, por los presuntos delitos de violación contra una mujer y contagio venéreo.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia confirmó la apertura de la investigación disciplinaria contra el director del OIJ.

La investigación se tramita con el expediente número 25-3733-031-DI, la noche del lunes había información que se abriría el proceso, situación que se dio a primera hora.

