Randall Zúñiga, director del OIJ, enfrenta una segunda denuncia por presunto delito sexual

Randall Zúñiga, director del OIJ, enfrenta una segunda denuncia por otro presunto delito sexual. Esta denuncia fue recibida en el Tribunal Penal de Cartago y trascendió la tarde de este martes 28 de octubre.

Fiscalía confirma traslado del caso

“La Fiscalía Adjunta de Género indicó que en este momento se está trasladando a la Unidad de Género de Cartago una denuncia contra Zúñiga López, la cual ingresó ayer (lunes) a la Oficina de Recepción de Documentos de esa zona”, señalaron en el Ministerio Público.

Nueva denuncia contra Randall Zúñiga, director del OIJ. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Caso será analizado por la Unidad de Género en Cartago

Esta oficina se ubica en el edificio de Tribunales de Justicia y no está adscrita al Ministerio Público, por lo que se debe dar ese traslado para que la Unidad proceda a analizar la denuncia y disponga la apertura de una causa penal.

“Debido a que está en desarrollo ese trámite, esta es toda la información con que se cuenta de momento”, detallaron en la Fiscalía.